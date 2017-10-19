Трамп считает необходимым воздерживаться от конфликтов с Россией

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Об этом заявил в четверг помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер, выступая в вашингтонском Фонде защиты демократий. Фонд ведет прямую трансляцию выступления.

«Что касается России, то она представляет для нас вызов в области национальной безопасности», — заметил Макмастер, напомнив, что президент США Дональд Трамп определил для администрации «совершенно ясные и определенные направления действий в отношениях» с Москвой.

«Так, у него [Трампа] весьма прочная позиция по Ближнему Востоку и, например, Украине, где надо противостоять дестабилизирующему поведению России», — утверждал помощник главы государства.