Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: кто такая девушка на Lexus, виновная в смерти 6 человек
Путин предложил россиянам платить за медицину
Песков оценил шансы Ксении Собчак в политике
Прощание с Марьяновым: дочь актера Анфиса на церемонии (фото)
Джонни Депп подал в суд на своего адвоката
3 китаянки застряли на границе из-за пластических операций Неудачная пластика сыграла злую шутку с туристками в Корее
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Мнение: Европейцы поняли, что они теряют от покровительства США
ВМС Украины решили уменьшить комфорт флота РФ
У Брэда Питта роман с 21-летней актрисой (фото)
Великий провокатор: 5 скандальных выходок Собчак
Толкалина рассказала о последнем сообщении Марьянова жене - СМИ
О «Муромце»: похожего для ВМФ не строили 40 лет
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Данные о владельцах недвижимости засекретят
Фоторепортажи
10Как регулируются криптовалюты в разных странах
10На севере Европы бушует шторм «Офелия»
22:01 (мск), источник: ТАСС

Трамп считает необходимым воздерживаться от конфликтов с Россией

НЬЮ-ЙОРК, 19 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает необходимым воздерживаться от конфликтов с Россией, но при этом противостоять ее влиянию на Ближнем Востоке и Украине.

Источник: Reuters

Об этом заявил в четверг помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер, выступая в вашингтонском Фонде защиты демократий. Фонд ведет прямую трансляцию выступления.

Видео
Афера Дональда Трампа: чей Ренуар подлинный?

«Что касается России, то она представляет для нас вызов в области национальной безопасности», — заметил Макмастер, напомнив, что президент США Дональд Трамп определил для администрации «совершенно ясные и определенные направления действий в отношениях» с Москвой.

«Так, у него [Трампа] весьма прочная позиция по Ближнему Востоку и, например, Украине, где надо противостоять дестабилизирующему поведению России», — утверждал помощник главы государства.

«Однако он также хочет, чтобы мы обеспечивали сдерживание какого-либо конфликта с Россией. Мы не считаем, что это [конфликт] будет отвечать чьим бы то ни было интересам», — подчеркнул Макмастер.

1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Путин считает чрезмерное доверие Западу главной ошибкой РФ последних лет
Рада провалила голосования по трем проектам избирательной реформы
Путин назвал сверхзадачу для будущего президента России
ЦБ списал средства со счетов топ-менеджеров Бинбанка
Хет-трик Ригони принес «Зениту» победу в матче Лиги Европы
Запуск новой пенсионной системы оказался под угрозой
Путин ответил анекдотом на вопрос о новом сроке
Обладатель «Золотого мяча» лидирует на выборах главы Либерии
Спорт
Евгений Ловчев: На игру ЦСКА было стыдно и противно смотреть Известный эксперт прокомментировал поражение ЦСКА в матче Лиги чемпионов
Авто
Новый регламент ГИБДД: что нас ждет завтра С 20 октября 2017 года в России вступает в силу новый регламент ГИБДД (приказ МВД № 664). Чем он нам грозит? Рассказываем о самом важном
Hi-Tech
Фото дня: журнал The New Yorker показал мир будущего Графическая работа, которая занимает существенную часть обложки, отражает страхи многих людей
Кино
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет Француженка, которая прожила больше века, снималась в фильмах «8 женщин» и «Красное и черное»
Недвижимость
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Новые квартиры по реновации будут на 30% дороже старых
Леди
В моду вошла сумка-банан: что это и с чем ее носить (фото) Мы выбрали 30 интересных образов с поясной сумкой, которые можно легко повторить в домашних условиях. Мотай на ус!
Дети
Как меняется внешность родителей после рождения детей (фото) Новый шутливый флешмоб в соцсетях запустил папа двоих детей из Нью-Йорка, наглядно показавший, как изменило его внешность отцовство.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь