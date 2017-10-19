МИД Финляндии не исключает возможности вступления страны в НАТО
Финляндия не исключает для себя возможности вступления в НАТО. Об этом заявил в интервью «Ъ» глава финского МИДа Тимо Сойни.
Финляндия не исключает для себя возможности вступления в НАТО. Об этом заявил в интервью «Ъ» глава финского МИДа Тимо Сойни.
«Ни Финляндия, ни Швеция сейчас не входят в НАТО и, насколько я понимаю, ни в одной из наших стран сейчас не обсуждается присоединение к альянсу», — отметил он, после чего добавил: «Мы не должны исключать возможность вступления в НАТО. Любая страна должна иметь такую возможность, поэтому нам и важна политика открытых дверей».
В начале октября посол России в Финляндии Павел Кузнецов в интервью газете
«Думаю, что все понимают: приближение военной инфраструктуры НАТО к нашим границам вынудит нас прибегнуть к подходящим в этой ситуации ответным действиям. Возможно,
Тимо Сойни занимает пост главы МИД Финляндии с 29 мая 2015 года. В четверг он принял участие в заседании глав внешнеполитических ведомств