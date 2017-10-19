МИД Финляндии не исключает возможности вступления страны в НАТО

Источник: РИА "Новости"

«Ни Финляндия, ни Швеция сейчас не входят в НАТО и, насколько я понимаю, ни в одной из наших стран сейчас не обсуждается присоединение к альянсу», — отметил он, после чего добавил: «Мы не должны исключать возможность вступления в НАТО. Любая страна должна иметь такую возможность, поэтому нам и важна политика открытых дверей».

В начале октября посол России в Финляндии Павел Кузнецов в интервью газете Ilta-Sanomat заявил, что политика руководства Финляндии по неприсоединению к военным союзам является важным стабилизирующим фактором в регионе Балтийского моря.

«Думаю, что все понимают: приближение военной инфраструктуры НАТО к нашим границам вынудит нас прибегнуть к подходящим в этой ситуации ответным действиям. Возможно, кому-то это нужно, но точно не Финляндии и России», — отметил тогда российский дипломат.