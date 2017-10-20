Эстафету мирового чемпионата «WorldSkills-2019» приняла Казань

Церемония передачи флага прошла с участием главы российской делегации, заместителя Председателя Правительства РФ, председателя оргкомитета по подготовке и проведению мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «WorldSkills» в Казани Ольги Голодец. Выступая перед зрителями и участниками чемпионата, Ольга Голодец отметила высокий уровень организации мероприятия арабской стороной, а также поблагодарила страну-хозяйку за гостеприимство и возможность обмена лучшими мировыми практиками в области профессионального мастерства.

Непосредственно перед церемонией состоялась презентация России как страны, которая будет принимать чемпионат в 2019 году. Зрителям представили танцевальный номер с участием артистов в русских и татарских народных костюмах.

Флаг из рук представителя ОАЭ первым получил член оргкомитета соревнований, Мэр Казани Ильсур Метшин, который затем передал символ заместителю председателя оргкомитета, Президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Также в церемонии передачи флага приняли участие гендиректор союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов и гендиректор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев.

Представители России доставят флаг в Сочи, где будет дан старт проекту «Эстафета флага WorldSkills». Маршрут путешествия флага «WorldSkills Kazan-2019» пройдет по 33 городам мира, расположенным в 21 стране. В России маршрут флага будет проложен по тем городам, в которых проходили региональные чемпионаты. Затем флаг будет доставлен на церемонию открытия чемпионата в 2019 году в Казань. Планируется, что эстафета пройдет не только по земле: уже в декабре этого года флаг может быть отправлен в космос.

Церемонии передачи флага предшествовало подведение итогов 44-го чемпионата «WorldSkills». Так, российские участники заняли свыше 10 призовых мест в 52 соревновательных компетенциях. Отличился и участник из Татарстана, студент КНИТУ (КХТИ) Вадим Поляков, который завоевал золотую медаль в компетенции «Холодильная техника и кондиционирование». В целом национальная сборная «WorldSkills Russia» была представлена 58 участниками, которые были задействованы во всех компетенциях. От Татарстана в составе российской сборной участвовали восемь студентов по семи компетенциям.

Всего же в мировом чемпионате по профессиональному мастерству «WorldSkills Abu Dhabi-2017» принимали участие 1255 конкурсантов и 1084 эксперта, 60 официальных и технических делегатов из 59 стран и регионов-членов «WorldSkills International».