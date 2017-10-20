Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: на похороны Марьянова принесли венок с загадочной надписью
Как правильно вызывать скорую
Путин ответил анекдотом на слова о том, что по нему будут скучать
«Самое равнодушное высказывание»: СМИ о фразе Собчак про кампанию
Великий провокатор: 5 скандальных выходок Собчак
«Кто она — лицо оппозиции или критик, одобренный Кремлем?»Зарубежные СМИ — о решении Ксении Собчак баллотироваться в президенты
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Лорак показала идеальную растяжку в откровенном видео - СМИ
ВМС Украины решили уменьшить комфорт флота РФ
У Брэда Питта роман с 21-летней актрисой (фото)
Великий провокатор: 5 скандальных выходок Собчак
Галкин в трусах высмеял решение Собчак идти на выборы - СМИ
Толкалина прочитала последнее SMS Марьянова жене
Представитель Марьянова опровергла версию причины его смерти
Упавшая с трапа в Пулково девочка скончалась
Фоторепортажи
12Юбилей Эминема
10На севере Европы бушует шторм «Офелия»
09:20 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Эстафету мирового чемпионата «WorldSkills-2019» приняла Казань

(Город Казань KZN.RU, 19 октября, Зиля Гайфи). Казань получила флаг мирового чемпионата профессионального мастерства «WorldSkills-2019». Церемония передачи символа состоялась в Абу-Даби в рамках закрытия 44-го чемпионата мира «WorldSkills Competition», проходившего с 14 по 19 октября в столице Объединенных Арабских Эмиратов.

Церемония передачи флага прошла с участием главы российской делегации, заместителя Председателя Правительства РФ, председателя оргкомитета по подготовке и проведению мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «WorldSkills» в Казани Ольги Голодец. Выступая перед зрителями и участниками чемпионата, Ольга Голодец отметила высокий уровень организации мероприятия арабской стороной, а также поблагодарила страну-хозяйку за гостеприимство и возможность обмена лучшими мировыми практиками в области профессионального мастерства.

Непосредственно перед церемонией состоялась презентация России как страны, которая будет принимать чемпионат в 2019 году. Зрителям представили танцевальный номер с участием артистов в русских и татарских народных костюмах.

Флаг из рук представителя ОАЭ первым получил член оргкомитета соревнований, Мэр Казани Ильсур Метшин, который затем передал символ заместителю председателя оргкомитета, Президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Также в церемонии передачи флага приняли участие гендиректор союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов и гендиректор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев.

Представители России доставят флаг в Сочи, где будет дан старт проекту «Эстафета флага WorldSkills». Маршрут путешествия флага «WorldSkills Kazan-2019» пройдет по 33 городам мира, расположенным в 21 стране. В России маршрут флага будет проложен по тем городам, в которых проходили региональные чемпионаты. Затем флаг будет доставлен на церемонию открытия чемпионата в 2019 году в Казань. Планируется, что эстафета пройдет не только по земле: уже в декабре этого года флаг может быть отправлен в космос.

Церемонии передачи флага предшествовало подведение итогов 44-го чемпионата «WorldSkills». Так, российские участники заняли свыше 10 призовых мест в 52 соревновательных компетенциях. Отличился и участник из Татарстана, студент КНИТУ (КХТИ) Вадим Поляков, который завоевал золотую медаль в компетенции «Холодильная техника и кондиционирование». В целом национальная сборная «WorldSkills Russia» была представлена 58 участниками, которые были задействованы во всех компетенциях. От Татарстана в составе российской сборной участвовали восемь студентов по семи компетенциям.

Всего же в мировом чемпионате по профессиональному мастерству «WorldSkills Abu Dhabi-2017» принимали участие 1255 конкурсантов и 1084 эксперта, 60 официальных и технических делегатов из 59 стран и регионов-членов «WorldSkills International».

Напомним, 45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» состоится в Казани с 29 августа по 3 сентября 2019 года. Соревнования пройдут на базе международного выставочного центра «Казань Экспо» площадью 55,1 га, строительство которого будет завершено в 2018 году.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В Казани продолжаются традиционные сельскохозяйственные ярмарки
Постпред США при ООН обвинила Россию в «военных действиях»
Глава ЦРУ рассказал о подготовке США к «последнему шагу» КНДР
США признали применение боевиками химоружия в сирийском Идлибе
«Зенит» одержал третью победу подряд в Лиге Европы
ЦИК России разъяснил условия выдвижения на президентских выборах
Путин ответил анекдотом на вопрос о новом сроке
Трампа заподозрили в подмене жены двойником
Спорт
«Зенит» разобрался с «Русенборгом» Хет-трик аргентинского атакующего полузащитника Эмилиано Ригони обеспечил петербуржцам третью победу подряд в Лиге Европы
Авто
«Гелик» снимают с производства: прощай, легенда Немцы подготовили финальную партию знаменитых внедорожников. И стоить они будут очень дорого
Hi-Tech
Анонимных абонентов удалят из баз данных операторов Операторов связи подключат к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется на портале госуслуг, и системе межведомственного электронного взаимодействия
Кино
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет Француженка, которая прожила больше века, снималась в фильмах «8 женщин» и «Красное и черное»
Недвижимость
Аналог «Сколково» построят в Петербурге
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Леди
В моду вошла сумка-банан: что это и с чем ее носить (фото) Мы выбрали 30 интересных образов с поясной сумкой, которые можно легко повторить в домашних условиях. Мотай на ус!
Дети
Как меняется внешность родителей после рождения детей (фото) Новый шутливый флешмоб в соцсетях запустил папа двоих детей из Нью-Йорка, наглядно показавший, как изменило его внешность отцовство.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь