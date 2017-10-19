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19 октября, источник: Lenta.Ru

Американский постпред при ООН обвинила Россию в «военных действиях» против США

Американский постпред при ООН Никки Хейли заявила, что Россия использовала «военные действия» в отношении США, «вмешавшись» в президентские выборы в этой стране в 2016 году. Об этом сообщает Washington Examiner.

Источник: AP 2017

«Когда страна может совершить такое вмешательство в выборы другой страны, это военные действия», — сказала Хейли.

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Также она добавила, что Москва совершает подобные операции по всему миру. «Они делают это повсюду. Это их новое оружие», — отметила постпред. Кроме того, Хейли возложила вину за нынешнюю напряженность между Соединенными Штатами и Россией на Кремль.

16 октября президент США Дональд Трамп заявил, что расследование о так называемом российском вмешательстве в выборы президента США в 2016 году следует закончить. «Вся эта история — оправдание для демократов, которые проиграли выборы», — сказал президент США. Трамп добавил, что американская общественность «по горло сыта» этим делом.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США. Американские журналисты и чиновники утверждали, что «русские хакеры» якобы похитили корреспонденцию демократов и опубликовали в интернете, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов. Москва все подобные обвинения отрицает, в том числе на высшем уровне.

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