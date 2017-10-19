Американский постпред при ООН обвинила Россию в «военных действиях» против США

Источник: AP 2017

«Когда страна может совершить такое вмешательство в выборы другой страны, это военные действия», — сказала Хейли.

Также она добавила, что Москва совершает подобные операции по всему миру. «Они делают это повсюду. Это их новое оружие», — отметила постпред. Кроме того, Хейли возложила вину за нынешнюю напряженность между Соединенными Штатами и Россией на Кремль.

16 октября президент США Дональд Трамп заявил, что расследование о так называемом российском вмешательстве в выборы президента США в 2016 году следует закончить. «Вся эта история — оправдание для демократов, которые проиграли выборы», — сказал президент США. Трамп добавил, что американская общественность «по горло сыта» этим делом.