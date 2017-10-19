Нетаньяху: Израиль не приемлет обстрелы своей территории и будет отвечать на них огнем

Источник: AP 2017

«У нас есть четкая политика: отвечать силой на любые попытки навредить нам, — сказал премьер. — Мы не приемлем обстрелы, а когда по нам наносят удар, мы отвечаем огнем, и это не занимает много времени». Высказывания Нетаньяху распространила его канцелярия.

Ранее в четверг армия еврейского государства поразила позицию в Сирии, откуда незадолго до этого был выпущен снаряд, разорвавшийся на израильской части Голанских высот. «В ответ на снаряд, разорвавшийся ранее сегодня на территории Израиля, армия поразила позицию, откуда велся огонь, на сирийской части Голанских высот», — указали военные в распространенном здесь коммюнике. О пострадавших в результате инцидента с израильской стороны сообщений не поступало.

Газета «Едиот ахронот» сообщает со ссылкой на арабские СМИ, что израильская армия в четверг поразила огнем артиллерийскую позицию сирийской армии в провинции Эль-Кунейтра. По утверждениям газеты, израильская ответная атака также обошлась без жертв.