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11:03 (мск), источник: Интерфакс

Путин заглянул на вечеринку к участникам сочинского фестиваля молодежи

Президент, возвращавшийся с заседания клуба «Валдай», сообщил студентам, что их познания «вполне соответствуют уровню мировых экспертов».

Источник: РИА "Новости"

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин, возвращаясь с заседания клуба «Валдай», в четверг вечером заехал в одно из кафе в олимпийском парке, где общались участники Всемирного фестиваля молодёжи и студентов.

Глава государства вошёл неожиданно внутрь как раз в тот момент, когда молодёжь танцевала под аккомпанемент гитары, и был встречен аплодисментами.

Президент спросил у собравшихся, нравится ли им фестиваль, каковы условия жизни, как они устроились. Разговор, тем не менее, вышел за рамки общей беседы, и молодые люди из разных стран стали задавать вопросы, связанные, в том числе, с внешней политикой. Например, студент из Бразилии попросил Путина продолжать сотрудничество в рамках БРИКС.

«Удивительно. Я сейчас еду с так называемого Валдайского клуба, где собираются эксперты по международным делам. И там мне тоже задавали этот вопрос. Хочу сказать, что ваш уровень вполне соответствует уровню мировых экспертов в области политики. Они тоже беспокоятся на предмет развития БРИКС, просят поддержать, — мы так и будем делать», — сказал Путин.

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Студент из Хорватии попросил президента рассказать о повестке прошедших накануне российской-хорватских переговоров на высшем уровне, и Путин ввёл его в курс дела, рассказав даже больше, чем в заявлении журналистам по итогам саммита.

«Мы публично не говорили — сейчас могу вам открыть небольшую тайну переговоров. Когда встал вопрос о неблагоприятной экологической ситуации в некоторых регионах Хорватии, я предложил президенту, если, конечно, хорватская сторона в этом заинтересована: мы можем провести газификацию целых регионов Хорватии. Или откредитовать эту программу, или дать дополнительные объёмы газа и, таким образом, избавить некоторые регионы от чрезмерного потребления угля, что загрязняет атмосферу», — сказал Путин. Он добавил, что Россия может сама «построить необходимые сети».

В конце встречи студенты из Мозамбика и Сербии подарили главе российского государства значки своих стран и сами прикрепили их на лацкан плаща президента.

«Для нас это очень важно, потому что именно на такой результат мы рассчитывали: мы рассчитывали, что приедут молодые люди со всего мира, будут общаться друг с другом, наладят прямые контакты, разъедутся и увезут с собой память о том, что эти контакты состоялись именно в России, увезут добрые воспоминания о нашей стране», — сказал Путин.

Он выразил надежду, что молодые люди приедут в Россию ещё раз, а студенты пригласили Путина на закрытие фестиваля, которое состоится через два дня.

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