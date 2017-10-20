Буш завуалированно покритиковал Трампа и не назвал его имени

«Мы видим угасающую уверенность в ценности свободных рынков и международной торговли, забывая о том, что за протекционизмом следуют конфликты, нестабильность и бедность. Мы видели возвращение изоляционистских настроений, забывая, что хаос и безысходность в отдаленных местах непосредственно угрожают безопасности Америки», — заявил Буш, выступая на двухпартийной конференции в нью-йоркском Bush Institute.
Бывший президент отметил, что в Соединенных Штатах назрел кризис доверия, который поставил под угрозу их исторические идеалы.
«Таким образом, нам нужно вспомнить и восстановить свою собственную идентичность», — сказал он. «У американцев большое преимущество. Чтобы обновить нашу страну, нам нужно только помнить о наших ценностях», — заявил Буш.