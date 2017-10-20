Губернатор рассказал о причинах задержки в строительстве стадиона в Самаре
Отставание в строительстве стадиона в Самаре к чемпионату мира по футболу возникло
Отставание в строительстве стадиона в Самаре к чемпионату мира по футболу возникло
Стадион «Самара Арена» строится с 2014 года. Он рассчитан на 45 тысяч зрителей. Стадион примет шесть матчей чемпионата мира: четыре игры группового этапа, включая встречу с участием сборной России, а также матчи 1/8 и ¼ финала. Ранее
«Те ошибочные решения, расчеты, которые были представлены, они как раз и стали причиной отставания исполнения работ… Я вам честно скажу, мы потеряли
«С подрядчиком найдено сегодня взаимопонимание. Каждый день они нам отчитываются, что сделано… Проходят ежедневные совещания, в том числе на стадионе», — отметил чиновник в телеэфире.
Первый в истории чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира примут Москва,