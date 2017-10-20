Губернатор рассказал о причинах задержки в строительстве стадиона в Самаре

Источник: РИА Новости

Стадион «Самара Арена» строится с 2014 года. Он рассчитан на 45 тысяч зрителей. Стадион примет шесть матчей чемпионата мира: четыре игры группового этапа, включая встречу с участием сборной России, а также матчи 1/8 и ¼ финала. Ранее вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко сообщал, что в целом подготовка к турниру в 2018 году проходит по графику, вопросы есть по аренам в Калининграде и Самаре. Изначально планировалось, что стадион в Самаре введут в эксплуатацию в 2017 году, позже дату перенесли на 2018 год.

«Те ошибочные решения, расчеты, которые были представлены, они как раз и стали причиной отставания исполнения работ… Я вам честно скажу, мы потеряли где-то полгода из-за того, что потом исправляли эту заранее запланированную, я бы сказал, неразбериху… Хочу вам сказать, что не было выстроенной системы мониторинга в Самарской области в предыдущий период, и некоторые цифры писались на авось», — сказал Азаров.

По словам врио губернатора, сейчас стадион в Самаре готов на 65%. Как добавил Азаров, он уверен, что спортивный объект обязательно будет построен.

«С подрядчиком найдено сегодня взаимопонимание. Каждый день они нам отчитываются, что сделано… Проходят ежедневные совещания, в том числе на стадионе», — отметил чиновник в телеэфире.