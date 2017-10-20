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09:31 (мск), источник: ИА REGNUM

Владимир Путин неформально пообщался с участниками ВФМС

Вечером в четверг, 19 октября, Президент РФ Владимир Путин, возвращаясь с заседания дискуссионного клуба «Валдай», заехал в одно из кафе в Олимпийском парке.

Владимир Путин вошёл в кафе неожиданно, как раз в тот момент, когда участники фестиваля танцевали под аккомпанемент гитары, и был встречен аплодисментами.

Владимир Путин расспросил собравшихся о том, нравится ли им фестиваль, каковы условия жизни, как они устроились. Но разговор вышел за рамки беседы о частных задачах, и молодые люди стали задавать Президенту РФ вопросы о взаимодействии России с их странами. Студент из Хорватии попросил Владимира Путина рассказать о повестке прошедших накануне российской-хорватских переговоров на высшем уровне, и Президент РФ ввёл его в курс дела, рассказав даже больше, чем в заявлении журналистам по итогам саммита.

«Мы публично не говорили — сейчас могу вам открыть небольшую тайну переговоров. Когда встал вопрос о неблагоприятной экологической ситуации в некоторых регионах Хорватии, я предложил президенту, если, конечно, хорватская сторона в этом заинтересована: мы можем провести газификацию целых регионов Хорватии. Или откредитовать эту программу, или дать дополнительные объёмы газа и, таким образом, избавить некоторые регионы от чрезмерного потребления угля, что загрязняет атмосферу», — рассказал Владимир Путин, добавив, что Россия может сама «построить необходимые сети».

Студент из Бразилии попросил Владимира Путина продолжать сотрудничество в рамках БРИКС и усилить работу в этом направлении.

«Удивительно. Я сейчас еду с Валдайского клуба, где собираются эксперты по международным делам. И там мне тоже задавали этот вопрос. Хочу сказать, что ваш уровень вполне соответствует уровню мировых экспертов в области политики. Они тоже беспокоятся на предмет развития БРИКС, просят поддержать — мы так и будем делать», — сказал Владимир Путин.

В конце встречи студенты из Мозамбика и Сербии подарили главе российского государства значки своих стран и сами прикрепили их на лацкан плаща президента.

ИА REGNUM, открытие XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов состоялось 15 октября в Сочи. Фестиваль продлится до 22 октября. В нем принимают участие более 20 тыс. человек из 180 стран.

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