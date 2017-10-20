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03:41 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Развитие Хабаровского края — наша общая задача — Юрий Трутнев

Полпред президента в ДФО поздравил регион с днем рождения.

Сегодня, 20 октября, Хабаровский край отмечает день рождения. Полпред президента в ДФО, вице-премьер правительства РФ Юрий Трутнев поздравил жителей Хабаровского края с 79-й годовщиной со дня образования региона, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Хабаровский край обладает огромным промышленным и интеллектуальным потенциалом, уникальными природными богатствами. Но его главная гордость — это его жители. Смелые и целеустремленные, именно таким людям под силу реализовывать крупные проекты, решать масштабные задачи и строить новые предприятия, — говорится в поздравлении.

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин определил развитие Дальнего Востока в качестве национального приоритета. Хабаровский край — один из центров новой экономической политики на востоке страны. Регион лидирует по числу выданных «дальневосточных гектаров», здесь созданы три территории опережающего развития, Свободный порт Ванино стал местом притяжения для крупных инвесторов. Комсомольск-на-Амуре, главный промышленный центр региона, развивается в рамках долгосрочного плана, разработанного по поручению главы государства.

Развитие региона — наша общая задача. Речь идет не только о реализации крупных инвестиционных проектов, но и о создании комфортных условий для жизни, строительстве новых социальных объектов и готовности ответить на потребности людей.

Уверен, что благодаря нашим общим усилиям мы сможем достичь всех поставленных целей.
Желаю всем жителям Хабаровского края мира, добра и крепкого здоровья!

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