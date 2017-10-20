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03:39 (мск), источник: ТАСС

CNN: телеканал RT не выполнил требование властей США о признании себя иноагентом

НЬЮ-ЙОРК, 20 октября. /ТАСС/. Телеканал RT не выполнил требования властей США признать себя иностранным агентом. Об этом говорится в материале, опубликованном в четверг на сайте американского телеканала CNN.

Источник: РИА "Новости"

Главный редактор RT Маргарита Симоньян ранее сообщила, что власти США требуют от RT признания себя иностранным агентом до 17 октября. Как отмечает CNN, документы министерства юстиции США свидетельствуют о том, что этого сделано не было. В материале приводится заявление представителя RT на английском языке, из которого следует, что юристы телеканала «делают все возможное», чтобы избежать данной регистрации, и «диалог продолжается».

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CNN отмечает, что, по мнению опрошенных экспертов в области американских законов, касающихся регистрации иностранных агентов, пока не ясно, какие действия предпримет минюст США. Ведомство, в частности, может направить еще один запрос с требованием к RT признать себя иноагентом. Не исключено и то, что власти США попытаются начать судебное разбирательство. Телеканал отмечает, что такие случаи редки.

Ранее на этой неделе Министерство связи и массовых коммуникаций России заявило, что в случае, если те или иные государства будут препятствовать работе российских журналистов или ставить под угрозу их работу, РФ отреагирует на подобные действия.

Глава МИД РФ Сергей Лавров на панельной дискуссии «Глобальная политика и ее повестка: как защитить мир» также отмечал, что РФ будет вынуждена принять ответные меры в отношении американских каналов, осуществляющих свою деятельность на ее территории, если в США наложат ограничения на работу Russia Today. По словам министра, требования, «чтобы RT записались в иностранные агенты», не случайны. По его мнению, это демонстрирует то, что российский телеканал успешно противостоит пропаганде CNN.

Как отмечала Симоньян, если RT не признает себя иноагентом, в отношении сотрудников канала будут приняты серьезные меры вплоть до арестов. По словам главреда RT, после того, как телеканал будет признан иностранным агентом, он будет обязан публиковать полные данные всех сотрудников с зарплатами и домашними телефонами и адресами, что сделает работу RT невозможной, поскольку вряд ли люди будут делать выбор в пользу работы, а не безопасности семьи. Позднее она также сообщала о массовых увольнениях сотрудников телеканала из-за опасений за собственную безопасность.

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