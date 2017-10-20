Посольство РФ советует США проверить «союзников» на вмешательство

Ранее в четверг представитель США во всемирной организации заявила, что Россия якобы использует вмешательство в выборы как способ ведения войны, поскольку у нее нет сильной экономики и армии.

В дипмиссии в очередной раз сообщили, что Москва не вмешивается во внутренние дела Соединенных Штатов и уже неоднократно заявляла об этом.

«Хотели бы напомнить коллеге Никки Хейли, что тех, кто вмешивался в избирательные процессы в США, причем самым открытым и бесцеремонным образом, надо искать среди официально объявленных союзников и друзей», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства.