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04:17 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

В скандале со вдовой солдата за Трампа вступился генерал Келли

Глава аппарата Белого дома, отставной генерал Джон Келли, выступил с отповедью члену палаты представителей Фредерике Уилсон, которая первой рассказала о неуважительном тоне разговора Трампа со вдовой спецназовца, убитого в бою в Нигере.

Источник: AP 2017

Келли, в прошлом генерал корпуса морской пехоты США, сказал, что демократка Уилсон разбила его сердце своей критикой поведения Трампа в телефонном разговоре с супругой погибшего сержанта Ла Дэвида Джонсона.

Джонсон погиб 4 октября в Нигере от рук исламистских боевиков, попав в засаду. В общей сложности тогда погибли четверо американских военных.

Глава президентского аппарата лично пришел в зал пресс-брифингов Белого дома (там неизменно выступают пресс-секретари, а другие официальные лица, включая президента — по своему усмотрению) и сообщил, что, когда в 2010 году его сын погиб в Афганистане, Барак Обама лично ему не звонил.

Уилсон, демократка, представляющая округ в Майами в штате Флорида, заявила в среду, что она находилась в лимузине вместе со вдовой погибшего военнослужащего Майишией Джонсон в момент, когда той позвонил президент, и услышала по громкой связи слова: «Он знал, на что подписывается, но, наверное, это все равно больно».

Уилсон рассказала Washington Post, что вдова, беременная третьим ребенком, после разговора с президентом расплакалась.

«Он довел ее до слез», — подчеркнула Уилсон. В тот момент она направлялась в аэропорт Майами, чтобы встретить гроб с телом мужа.

Позже эту версию событий подтвердила тетка покойного, усыновившая Джонсона после смерти его матери.

Трамп в ответ заявил, что рассказ Уилсон полностью сфабрикован.

Келли заявил, что лично советовал президенту не звонить семьям четверых погибших в Нигере военных, сказав ему: «Вы никак не сможете облегчить боль этих семей».

По его словам, подобная задача является самой сложной из всех, которые можно представить.

«Такой телефонный разговор невозможно провести идеально», — добавил он.

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Также Келли рассказал о гибели собственного сына — 29-летнего морского пехотинца Роберта Келли, который погиб в Афганистане, подорвавшись на мине.

Глава президентского аппарата сказал: «Он [президент Трамп] спросил меня о предыдущих президентах. И я сказал, «президент Обама, который был главнокомандующим и моим начальником, не звонил моей семье».

«Я его не критикую. Это всего лишь значило, что, как мне кажется, президент Обама не звонил. Это не есть что-то негативное. Я не думаю, что президент [Джордж] Буш звонил во всех случаях. Я не думаю, что любой президент, особенно когда число погибших очень, очень велико, — что президенты звонят», — добавил он.

Трампу приходится оправдываться из-за ситуации с погибшими в Нигере военными с момента, когда в понедельник журналист задал ему вопрос в Белом доме о том, почему он все еще не позвонил семьям.

В ответ Трамп солгал, что его предшественник Барак Обама и все прежние президенты США не звонили родственникам погибших военных. Во вторник Трамп подлил масла в огонь, добавив, что Обама не звонил семье Келли.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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