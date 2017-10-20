На Гражданском форуме в Хабаровске обсудили политику и госпрограммы
Свыше 400 участников посетили около 35 экспертных площадок.
Свыше 400 участников посетили около 35 экспертных площадок.
В дальневосточной столице завершил свою работу четвёртый Гражданский форум, на который съехались больше 400 человек, в том числе федеральные эксперты. Они высоко оценили реализацию государственных программ в регионе. Кроме того, участники поговорили о политике в субъекте.
В течение двух дней представители власти и бизнеса, некоммерческого сектора и общественных объединений края обсуждали вопросы социального партнёрства, говорили о том, насколько изменились направления деятельности НКО за последние 10 лет, делились реально действующими методическими наработками и интересными решениями. На форуме организовали около 35 экспертных площадок,
Как сообщает
«Для нас очень важно, что эти два дня мы обменивались опытом, мнениями, формулировали
Форум финишировал пленарной дискуссией «Развитие гражданского общества Хабаровского края — повестка завтрашнего дня». На ней подвели предварительные итоги работы экспертных и обучающих площадок.