На Гражданском форуме в Хабаровске обсудили политику и госпрограммы

В дальневосточной столице завершил свою работу четвёртый Гражданский форум, на который съехались больше 400 человек, в том числе федеральные эксперты. Они высоко оценили реализацию государственных программ в регионе. Кроме того, участники поговорили о политике в субъекте.

«Для нас очень важно, что эти два дня мы обменивались опытом, мнениями, формулировали какие-то выводы. Завершая этот форум, мы уже думаем о будущем. Следующий форум будет! У нас есть предложения от участников по новой форме его организации. Больше времени уделим такому направлению, как дискуссионные площадки. Это важно, потому что предложения и идеи, которые звучат во время обмена мнениями, потом воплощаются в итоговом документе. Я убеждён в том, что Хабаровский край — это регион, у которого огромнейший потенциал с точки зрения реализации гражданских инициатив, и нынешний форум ещё раз это подтвердил», — подчеркнул заместитель председателя правительства края по вопросам внутренней политики Виктор Марценко.