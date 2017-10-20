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04:11 (мск), источник: Восток Медиа

На Гражданском форуме в Хабаровске обсудили политику и госпрограммы

Свыше 400 участников посетили около 35 экспертных площадок.

В дальневосточной столице завершил свою работу четвёртый Гражданский форум, на который съехались больше 400 человек, в том числе федеральные эксперты. Они высоко оценили реализацию государственных программ в регионе. Кроме того, участники поговорили о политике в субъекте.

В течение двух дней представители власти и бизнеса, некоммерческого сектора и общественных объединений края обсуждали вопросы социального партнёрства, говорили о том, насколько изменились направления деятельности НКО за последние 10 лет, делились реально действующими методическими наработками и интересными решениями. На форуме организовали около 35 экспертных площадок, мастер-классов, заседаний и тренингов.

Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, во второй день участники обсудили роль политических партий в жизни региона. Таких объединений на территории субъекта зарегистрировано 49. Эксперты особо подчёркивали, что они должны работать открыто и в рамках закона.

«Для нас очень важно, что эти два дня мы обменивались опытом, мнениями, формулировали какие-то выводы. Завершая этот форум, мы уже думаем о будущем. Следующий форум будет! У нас есть предложения от участников по новой форме его организации. Больше времени уделим такому направлению, как дискуссионные площадки. Это важно, потому что предложения и идеи, которые звучат во время обмена мнениями, потом воплощаются в итоговом документе. Я убеждён в том, что Хабаровский край — это регион, у которого огромнейший потенциал с точки зрения реализации гражданских инициатив, и нынешний форум ещё раз это подтвердил», — подчеркнул заместитель председателя правительства края по вопросам внутренней политики Виктор Марценко.

Форум финишировал пленарной дискуссией «Развитие гражданского общества Хабаровского края — повестка завтрашнего дня». На ней подвели предварительные итоги работы экспертных и обучающих площадок.

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