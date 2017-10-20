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04:30 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Система рыболовства и аквакультуры Приморья требует преобразований — Андрей Тарасенко

Врио губернатора Приморья обсудил с рыбаками края ключевые проблемы отрасли и пути их решения.

Владивосток, 20 октября, PrimaMedia.

Временно исполняющие обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко встретился с руководителями крупных предприятий Приморья, занимающимися рыболовством и аквакультурой. На совещании обсудили ключевые проблемы отрасли и пути их решения. Глава региона подчеркнул, что система рыболовства и аквакультуры Приморья требует значительных преобразований, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

«Одна из главных задач — снижение стоимости рыбы для жителей края. Другое важное направление работы — восстановление прибрежного рыболовства, обновление рыбопромыслового флота. Приморье — исторически рыбный край, здесь есть много возможностей для развития предприятий береговой переработки, аквакультуры и других. Вместе мы выработаем пути решения проблем, препятствующих этому», — обратился врио губернатора к руководителям предприятий.

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов обозначил вопросы, требующие решения на высоком государственном уровне. Среди них — совершенствование нормативно-правовой и законодательной баз, упрощение условий получения субсидий из краевого бюджета, решение кадрового вопроса.

«Немаловажно такое направление работы, как глубоководный промысел — добыча видов рыб и крабов, которые обитают на глубине более тысячи метров. Сейчас этого на Дальнем Востоке не делает никто, первым планирует стать рыболовецкий колхоз “Восток-1”, который готовится стать резидентом Свободного порта Владивосток. Инвестиции предприятия составят около полумиллиарда рублей», — рассказал он.

Рыбаки также подняли тему реализации собственной продукции — охлажденной рыбы — на рынках и ярмарках края.

«В прибрежном рыболовстве нашей компании занято около 15 судов, наш основной завод находится в Дальнегорске, всю продукцию поставляем только на российский рынок — в основном, в северных районах Приморья, так у нас есть возможность продавать людям парную рыбу. Прорабатываем варианты реализации нашей охлажденной продукции и в других муниципалитетах края, на ярмарках в Артеме и Владивостоке», — обратился к врио губернатора директор предприятия прибрежного рыболовства «Акватехнологии» Сергей Слепченко.

Андрей Тарасенко поручил руководителю департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Сергею Наставшеву к концу следующей недели найти и согласовать с предприятием место, где они смогут реализовать рыбу для населения с минимальной торговой надбавкой.

Своими проблемами с врио губернатора Приморья поделились и представители предприятий аквакультуры. Так, они предложили передать полномочия по проведению торгов на право заключения договоров пользования рыбоводными участками органам исполнительной власти Приморья, а также создать в крае единую комиссию по определению их границ. В настоящее время эти полномочия делят Федеральное агентство по рыболовству, его территориальные органы и органы исполнительной власти.

Также, по словам руководителей предприятий аквакультуры, необходимо внести изменения в природоохранное законодательство, позволяющие формировать рыбоводные участки для аквакультуры на особо охраняемых природных территориях.

«Большая часть морской акватории Приморского края занята особо охраняемыми природными территориями регионального значения, границы которых не установлены, что препятствует формированию рыбоводных участков», — отметили специалисты.

Предприниматели также предложили усовершенствовать законодательство в вопросе предоставления водного объекта в пользование.

Андрей Тарасенко высказанные идеи поддержал и поручил Сергею Наставшеву подготовить соответствующие обращения в правительство Российской Федерации.

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