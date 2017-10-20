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05:23 (мск), источник: Вести - Красноярск

В Красноярске открылся межрегиональный предпринимательский форум

Развитие экспорта в крае — эта тема стала ведущей на XVI межрегиональном форуме предпринимательства. Масштабное бизнес-событие, участниками которого стали более 120 крупнейших финансовых и промышленных компаний, совпало с открытием ярмарки недвижимости, в которой участвуют ведущие застройщики России.

Источник: Вести - Красноярск

Главная тема форума — внешнеэкономическая деятельность и экспортный потенциал региона. Поделится опытом в этой области делегация из Китая. Здесь также можно узнать о поддержке предпринимательства: ведущие бизнес-тренеры страны проводят мастер-классы.

«Наша политика направлена на то, чтобы не только крупные компании, которым по плечу решать грандиозные задачи, имели перспективу и поддержку в своем развитии, но и малые и средние предприятия также были бы активными участниками экономической жизни, инвестиционного процесса», — подчеркнул и.о. председателя правительства Красноярского края Виктор Томенко.

На ярмарке недвижимости ведущие отечественные и иностранные строительные компании представляют жильё не только в России, но и за рубежом. Выгодные ипотечные программы предлагают 13 банков. Тут же расскажут, как правильно инвестировать в недвижимость Таиланда, покупателям предложат варианты жилья. Ярмарка и форум работают с 19 по 21 октября в МВДЦ «Сибирь».


Анастасия ЦЫГАНКОВА




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