В Красноярске открылся межрегиональный предпринимательский форум

Главная тема форума — внешнеэкономическая деятельность и экспортный потенциал региона. Поделится опытом в этой области делегация из Китая. Здесь также можно узнать о поддержке предпринимательства: ведущие бизнес-тренеры страны проводят мастер-классы.



«Наша политика направлена на то, чтобы не только крупные компании, которым по плечу решать грандиозные задачи, имели перспективу и поддержку в своем развитии, но и малые и средние предприятия также были бы активными участниками экономической жизни, инвестиционного процесса», — подчеркнул и.о. председателя правительства Красноярского края Виктор Томенко.



На ярмарке недвижимости ведущие отечественные и иностранные строительные компании представляют жильё не только в России, но и за рубежом. Выгодные ипотечные программы предлагают 13 банков. Тут же расскажут, как правильно инвестировать в недвижимость Таиланда, покупателям предложат варианты жилья. Ярмарка и форум работают с 19 по 21 октября в МВДЦ «Сибирь».





Анастасия ЦЫГАНКОВА









