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06:00 (мск), источник: Интерфакс

Евросоюз отказался финансировать вступление Турции в объединение

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU — Страны Евросоюза, саммит которого проходит в Брюсселе, в целом согласились с прекращением выделения Турции 4,45 млрд евро до 2020 года, которые были запланированы на поддержку ее вступления в объединение европейских стран, сообщили СМИ.

С таким предложением выступила канцлер ФРГ Ангела Меркель. «Мы обратились к Еврокомиссии с просьбой выработать рекомендации по внесению изменений и сокращению помощи, направленной на вступление», — заявила она журналистам по итогам первого дня саммита.

Это предложение основывается на обвинениях Меркель в том, что в Турции нарушаются права человека, что не соответствует критериям членства в Евросоюзе.

В поддержку прекращения финансирования выступил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель, который сообщил журналистам, что переговоры о вступлении Турции в ЕС «де-факто заморожены», и средства на ее вступление должны быть перераспределены на другие нужды.

Германский канцлер, тем не менее, признала, что «нет большинства» в вопросе незамедлительного прекращения переговоров с Турцией, с другой стороны, сказала она, «наблюдается значительная доля скептицизма в связи с нынешней ситуацией».

Вместе с тем, как отметили наблюдатели, в итоговом документе нет подробностей и решений саммита по турецкому вопросу, в нем лишь упоминается, что «ЕС обсудил отношения с Турцией».

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