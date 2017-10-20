Евросоюз отказался финансировать вступление Турции в объединение

С таким предложением выступила канцлер ФРГ Ангела Меркель. «Мы обратились к Еврокомиссии с просьбой выработать рекомендации по внесению изменений и сокращению помощи, направленной на вступление», — заявила она журналистам по итогам первого дня саммита.

Это предложение основывается на обвинениях Меркель в том, что в Турции нарушаются права человека, что не соответствует критериям членства в Евросоюзе.

В поддержку прекращения финансирования выступил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель, который сообщил журналистам, что переговоры о вступлении Турции в ЕС «де-факто заморожены», и средства на ее вступление должны быть перераспределены на другие нужды.

Германский канцлер, тем не менее, признала, что «нет большинства» в вопросе незамедлительного прекращения переговоров с Турцией, с другой стороны, сказала она, «наблюдается значительная доля скептицизма в связи с нынешней ситуацией».