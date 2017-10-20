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07:15 (мск), источник: Sputnik

Узбекистан и Азербайджан обсудили главные угрозы для ислама

Президент Узбекистана принял азербайджанскую делегацию, прибывшую в Ташкент на конференцию об исламской солидарности, в ход которой стороны рассмотрели главные риски и угрозы для этой религии.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 20 окт —Sputnik. Шавкат Мирзиёев встретился с делегацией из Азербайджана, во главе с председателем Управления мусульман Кавказа Шайхом уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде, который прибыл на конференцию «Исламская солидарность: на примере Узбекистана и Азербайджана», сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Глава республики подчеркнул, что подобные форумы свидетельствуют о расширении международного сотрудничества и об укреплении межнационального согласия и религиозной толерантности в обществе. Кроме того, подобное общение укрепляет межконфессиональные связи. Одной из главных задач таких конференций остается продвижение в мире истинных ценностей и подлинно гуманистических целей ислама, а также эффективно противодействовать современным вызовам и угрозам, в том числе международному терроризму и экстремизму.

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«Просвещение против невежества» — обеспечение всеобщего доступа к образованию, ликвидация безграмотности и невежества — эти принципиальные подходы Узбекистана были неоднократно озвучены на авторитетных международных форумах, в том числе на недавней 72-й сессии Генассамблее ООН.

Участники встречи обсудили существующие современные угрозы, оценили глобальные процессы и риски безопасности. В этих условиях, по мнению стороны договорились об объединения усилий и развитии совместной работы по укреплению межнационального согласия и религиозной толерантности.

Председатель Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде поблагодарил узбекского лидера за прием и передал наилучшие пожелания от главы Азербайджана Ильхама Алиева. Кроме того, представители делегации оценили внушительный опыт Узбекистана в налаживании межконфессиональных связей для укрепления мира и повышения толерантности в странею.

Гости встречи высоко оценили проводимую в нашей стране последовательную работу по обеспечению толерантности и взаимного уважения, религиозной свободы, защите прав верующих.

Ранее Мирзиёев, обращаясь к участникам проходившей в Ташкенте международной конференции, указал на необходимость объединить усилия против дискриминации ислама как религии. По его словам, эту веру все чаще стали использовать для пропаганды насилия, ставя ее в один ряд с насилием, поэтому задача мусульман — вернуть этой религии истинное значение и не допустить использования идей ислама в интересах экстремизма и терроризма.

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