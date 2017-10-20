Глава ЦРУ рассказал о подготовке США к «последнему шагу» КНДР

Источник: AP 2017

Глава ЦРУ считает, что вероятность того, что КНДР сможет нанести ракетный удар по США увеличилась за последнее время, а также будет расти и впредь из-за «отсутствия международного давления на Пхеньян».

«Остается только думать, как можно предотвратить последний шаг», — заявил Помпео.

Директор ЦРУ также подчеркнул, что американский президент Дональд Трамп намерен использовать вооруженные силы для предотвращения удара КНДР по США, однако, отмечает Помпео, трудно понять, когда такая мера будет необходимой.

Противостояние Пхеньяна и Вашингтона усилилось в последнее время после военных учений США и Южной Кореи по отработке удара по КНДР в случае войны. Пхеньян опасается американской угрозы и увеличивает ядерный и ракетный потенциал.