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07:52 (мск), источник: СуперОмск

Бурков уехал в северную столицу

Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области сегодня работает в Таре.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

С рабочей поездкой в Тару отправился временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков. О намерении нового руководителя региона посетить северную столицу Омской области «СуперОмск» сообщал еще 18 октября в рубрике «ИНСАЙДЫ НЕДЕЛИ».

Бурков посетит завод «Кварц», проведет личный прием граждан, обсудит стратегию развития территорий северной зоны и проинспектирует социальные объекты. По информации «СуперОмска», визиту врио губернатора в Тару предшествовала большая подготовительная работа местного чиновничества — были убраны улицы, а на дорогах спешно латали дыры.

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