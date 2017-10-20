Бурков уехал в северную столицу
Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области сегодня работает в Таре.
Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области сегодня работает в Таре.
С рабочей поездкой в Тару отправился временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков. О намерении нового руководителя региона посетить северную столицу Омской области «СуперОмск» сообщал еще 18 октября в рубрике «ИНСАЙДЫ НЕДЕЛИ».
Бурков посетит завод «Кварц», проведет личный прием граждан, обсудит стратегию развития территорий северной зоны и проинспектирует социальные объекты. По информации «СуперОмска», визиту врио губернатора в Тару предшествовала большая подготовительная работа местного чиновничества — были убраны улицы, а на дорогах спешно латали дыры.