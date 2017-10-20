Суд не допустил кандидата до выборов мэра Красноярска

Источник: AP 2017

Центральный суд Красноярска не допустил Анастасию Курдюкову до конкурса по отбору претендентов на пост главы города. Специалисту мэрии не разрешили участвовать в политической гонке из-за неверно заполненной декларации о доходах.

Курдюкова подала в суд на председателя комиссии Анатолия Цыкалова с требованием принять от нее документы с добавленной суммой доходов. 18 октября судья не удовлетворил иск кандидата.

«Нисколько не расстроилась, в очередной раз убедилась, что у простого народа нет права избираться и быть избранным», — сказала Курдюкова.

По данным «Ъ», сотрудница городской администрации планирует обжаловать решение суда.