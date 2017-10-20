Суд не допустил кандидата до выборов мэра Красноярска
Анастасия Курдюкова собирается обжаловать решение суда.
Анастасия Курдюкова собирается обжаловать решение суда.
Центральный суд Красноярска не допустил Анастасию Курдюкову до конкурса по отбору претендентов на пост главы города. Специалисту мэрии не разрешили участвовать в политической гонке
Курдюкова подала в суд на председателя комиссии Анатолия Цыкалова с требованием принять от нее документы с добавленной суммой доходов. 18 октября судья не удовлетворил иск кандидата.
«Нисколько не расстроилась, в очередной раз убедилась, что у простого народа нет права избираться и быть избранным», — сказала Курдюкова.
По данным «Ъ», сотрудница городской администрации планирует обжаловать решение суда.
Напомним, на сессии 24 октября депутаты Горсовета путем тайного голосования выберут нового главу города. В финальной гонке участвуют Сергей Еремин, Владислав Логинов и Владимир Егоров. Действующий мэр Красноярска Эдхам Акбулатов снял свою кандидатуру с выборов.