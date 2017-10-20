Девушка из Приморья погуляла с Путиным

Источник: Пресс-служба Президента России

Владивосток, 20 октября, PrimaMedia.

Председатель молодежной общественной организации «Волонтер Приморья» Анна Шемчук прогулялась по Олимпийскому парку в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным. Девушка была одной из восьми человек, сопровождавших главу государства на встречу с участниками XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, сообщает ИА PrimaMedia.

«Президент поинтересовался, откуда мы приехали, и я сразу ответила, что я из Владивостока, но вообще-то у нас очень широкая география волонтерского корпуса — 85 субъектов РФ. Затем спросил по Сочи и климат. Я рассказала, что у нас очень хорошая экипировка — подходит под разные условия. Был еще вопрос по фестиваль и как нам живется тут. Я пока, если честно, нахожусь в небольшом шоке», — поделилась впечатлениями Анна Шемчук.

Встреча с представителями активной молодежи мира состоялась в одном из кафе Олимпийского парка Сочи. Президент интересовался впечатлениями от фестиваля, а молодые люди задали главе государства вопросы, связанные, в том числе, с внешней политикой и двусторонним сотрудничеством России с другими государствами. Стоит отметить, что Анна — единственная из Приморского края, кому посчастливилось принять участие в мероприятии.