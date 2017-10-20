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06:59 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Девушка из Приморья погуляла с Путиным

Анна Шемчук рассказала президенту РФ о Сочи, молодежном форуме и спецодежде для волонтеров.

Источник: Пресс-служба Президента России

Владивосток, 20 октября, PrimaMedia.

Председатель молодежной общественной организации «Волонтер Приморья» Анна Шемчук прогулялась по Олимпийскому парку в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным. Девушка была одной из восьми человек, сопровождавших главу государства на встречу с участниками XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, сообщает ИА PrimaMedia.

«Президент поинтересовался, откуда мы приехали, и я сразу ответила, что я из Владивостока, но вообще-то у нас очень широкая география волонтерского корпуса — 85 субъектов РФ. Затем спросил по Сочи и климат. Я рассказала, что у нас очень хорошая экипировка — подходит под разные условия. Был еще вопрос по фестиваль и как нам живется тут. Я пока, если честно, нахожусь в небольшом шоке», — поделилась впечатлениями Анна Шемчук.

Встреча с представителями активной молодежи мира состоялась в одном из кафе Олимпийского парка Сочи. Президент интересовался впечатлениями от фестиваля, а молодые люди задали главе государства вопросы, связанные, в том числе, с внешней политикой и двусторонним сотрудничеством России с другими государствами. Стоит отметить, что Анна — единственная из Приморского края, кому посчастливилось принять участие в мероприятии.

Напомним, 100 волонтеров из Приморья отправились для работы по основной программе Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. Делегация добровольцев нашего края вошла в пятерку самых многочисленных среди всех 85 субъектов России. От Приморского края для участия в фестивале отправилась официальная делегация из 56 человек, прошедших конкурсный отбор. А всего от Приморья на фестиваль поехало 94 человека — также путевки на ВФМС получили представители партнерских программ фестиваля и студенты Школы экономики и менеджмента ДВФУ, которые выиграли в конкурсе в рамках Восточного экономического форума.

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