Девушка из Приморья погуляла с Путиным
Анна Шемчук рассказала президенту РФ о Сочи, молодежном форуме и спецодежде для волонтеров.
Анна Шемчук рассказала президенту РФ о Сочи, молодежном форуме и спецодежде для волонтеров.
Владивосток, 20 октября, PrimaMedia.
Председатель молодежной общественной организации «Волонтер Приморья» Анна Шемчук прогулялась по Олимпийскому парку в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным. Девушка была одной из восьми человек, сопровождавших главу государства на встречу с участниками XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, сообщает ИА PrimaMedia.
«Президент поинтересовался, откуда мы приехали, и я сразу ответила, что я из Владивостока, но
Встреча с представителями активной молодежи мира состоялась в одном из кафе Олимпийского парка Сочи. Президент интересовался впечатлениями от фестиваля, а молодые люди задали главе государства вопросы, связанные, в том числе, с внешней политикой и двусторонним сотрудничеством России с другими государствами. Стоит отметить, что Анна — единственная из Приморского края, кому посчастливилось принять участие в мероприятии.
Напомним, 100 волонтеров из Приморья отправились для работы по основной программе Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. Делегация добровольцев нашего края вошла в пятерку самых многочисленных среди всех 85 субъектов России. От Приморского края для участия в фестивале отправилась официальная делегация из 56 человек, прошедших конкурсный отбор. А всего от Приморья на фестиваль поехало 94 человека — также путевки на ВФМС получили представители партнерских программ фестиваля и студенты Школы экономики и менеджмента ДВФУ, которые выиграли в конкурсе в рамках Восточного экономического форума.