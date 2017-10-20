Треш на Ушаковке: жители Иркутска призвали депутатов Думы к ответу по проблемам экологии

Источник: IrkutskMedia.ru

Депутаты Думы Иркутска в рамках выездного заседания обсудили проблемы экологической безопасности в береговой зоне реки Ушаковки. Жители рассказали о сложившейся ситуации с самозахватом рынком «Знаменский» территории почти в 2 га, отсутствием надлежащего благоустройства и ливневой канализации на набережной, а также обратили внимание, что работа администрации Иркутска по данному вопросу ведется уже несколько лет, однако результат остается прежним. Присутствовавший на встрече собственник рынка Сергей Скворцов заявил, что все документы в порядке и были согласованы с городом. Начальник земельного департамента КУМИ Иркутска Светлана Бурдуковская сообщила, что действительно есть самовольное занятие земли, которое подтверждается проведенными экспертизами. На вопрос жителей, почему КУМИ с 2010 года ведет работу по самозахвату «Знаменским рынком», но предписания так и не исполняются, чиновница не ответила. По словам председателя гордумы Ирины Ежовой, чтобы принять правильное решение, необходимо провести работу с жителями и работниками рынка. Народная избранница дала понять горожанам, что проблема не будет решена быстро и пока ничего сносить не будут. Жители, в свою очередь, констатировали, что проблемы в Иркутске невозможно решить, обращаясь к муниципальным властям, поэтому остается только идти к президенту России Владимиру Путину. Подробнее об этом — в материале ИА IrkutskMedia.

Более 30-ти жителей Рабочего пришли на встречу с депутатами, чтобы, наконец, рассказать о проблеме, которая существует уже несколько лет. Они показали, что на участке, площадь которого составляет около 2 га, размещены 6 тысяч кв. метров капитальных строений. Кроме того, согласно Водному кодексу РФ, ширина водоохранной зоны реки составляет 200 метров, а ширина прибрежной защитной полосы — 50 метров. Однако на сегодняшний день расстояние между незаконными постройками и берегом Ушаковки составляет всего девять метров.

«На данный момент здесь незаконно захвачено 2 га земли, 6 тысяч кв. метров построек — это склады с автомаслами, резиной, металлом. И это все на берегу реки! Здесь нет ливневой канализации. Куда текут воды сточные, в том числе с авторынка? Мы сделали независимую экологическую экспертизу и выяснили, что все это течет в Ангару. Люди болеют от этого. Отдайте нам берег! Защитите Иркутск!» — обратился к представителям Думы города житель Андрей.

Первым слово взял зампредседателя общественной палаты Иркутской области Виктор Спирин, который всех старался уверить, что такая ситуация сложилась по вине властей предыдущих администраций города, а нынешний мэр Дмитрий Бердников лично поддерживает жителей в их стремлении решить проблему экологического загрязнения реки Ушаковки. При этом он обратил внимание присутствующих, что на самовольно захваченной земле рынка «Знаменский» осуществляют свою деятельность несколько сотен предпринимателей, и в результате сноса построек работы лишатся более тысячи человек. Таким образом, окончательно запутал присутствовавших логикой предыдущих доводов.

Народный избранник Юрий Коренев сразу обозначил свое выступление как поборника экологии и благоустройства. Он констатировал, что в Иркутске действительно недостаточно мест отдыха и что территорию берега Ушаковки нужно освобождать.

«Я добивался, чтобы здесь была зона отдыха, потому что у нас в Иркутске зон отдыха действительно не хватает. В Куйбышевском районе вообще этой зоны нет. Мы сейчас должны вообще определить стратегию развития нашего города и, в частности, этой территории. Лично я тоже представляю жителей и выступаю за то, чтобы эта зона была освобождена», — подчеркнул Юрий Коренев.

Нарушения природоохранного законодательства в береговой зоне реки Ушаковки были зафиксированы и на юрлицо составлен административный протокол, сообщила врио руководителя Службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области Лидия Петчеева. По ее словам, размер наложенного штрафа составляет 720 тысяч рублей, а при повторном нарушении будет решаться вопрос о подаче искового заявления со стороны госоргана.

«В рамках рассмотрения многочисленных обращений граждан по факту размещения на данном земучастке предприятий нами было проведено рейдовое мероприятие без взаимодействия с юридическим лицом, на основании которого было принято решение о проведении внеплановой документарной проверки. Были выявлены нарушения в части законодательства об охране окружающей среды и природопользовании (отсутствие сооружений, предусматривающих защиту водоохранного объекта). Юридическое лицо было привлечено к административной ответственности. Общая сумма штрафа была предъявлена в размере 720 тысяч рублей. Пока административное производство не вступило в законную силу», — резюмировала Лидия Петчеева.

Фактически представитель природоохранной службы подтвердила наличие угроз экологии реки в связи с отсутствием специальных сооружений (ливневой канализации). Начальник земельного департамента КУМИ Иркутска Светлана Бурдуковская подтвердила юридическую незаконность находящихся на территории рынка «Знаменский» построек. Однако добавила, что сейчас ведутся судебные заседания, но быстрого решения добиться будет сложно.

«Самовольное занятие земли действительно есть. Это на сегодня подтверждается геодезической экспертизой. Площадь самовольно занятого участка составляет 17,28 тысячи кв. метров. Сейчас здесь на территории самовольно занятого участка 31 объект. Распорядителем неразграниченной территории является министерство имущественных отношений региона, и, соответственно, нами материалы по этому участку были направлены к ним, чтобы они вышли с иском в суд об освобождении земельного участка. Иск был подан, и сейчас проходят судебные заседания. Быстрого решения, мне кажется, здесь не будет», — выразила мнение Светлана Бурдуковская.

Председатель Думы Иркутска Ирина Ежова закончила встречу с жителями на том, что решение не принято и, когда оно будет, пока неизвестно.

«Мы сегодня должны понимать, что эту реку мы должны оставить в наследство детям, внукам, но без грубого ущемления прав, в первую очередь людей, которые здесь работают и стали заложниками юридических коллизий и так далее. Задача решить вопрос о сносе, расширении — не задача сегодня. Мы предлагаем дальнейшее сотрудничество с нами, с округом, с администрацией. И у людей проблема, и экология — проблема — давайте решать», — констатировала Ирина Ежова.

Таким образом, спикер Гордумы, являясь представителем законодательной власти, фактически потеснила приоритетность экологии и соблюдения законов в Иркутске, сказала, что сейчас сносить ничего не будут. Жители развели руками, не ожидав такого ответа. Они отметили, что сложно говорить о законности в Иркутске, если представители власти «закрывают глаза» на нарушения законов.

Учитель биологии и экологии школы № 66, жительница города Светлана Сергеева уверена, что решить проблему возможно, только обратившись к президенту страны. Она добавила, что хотела бы видеть на берегу Ушаковки хорошую набережную, по которой можно было бы гулять с детьми, не опасаясь за их жизнь и здоровье.

— Меня оскорбило, когда мне говорят «это разве не благоустройство?». Это мы, жители Иркутска, достойны этой так называемой набережной? Мы хотим такую же набережную как на Ангаре. Деньги здесь выделены большие. Это тоже центр города. Мы здесь живем и хотим гулять с колясками. Я считаю, что нам уже надо просить помощи у господина президента (Владимира Путина — прим. ред.). Он такие вопросы решает быстро, а наша администрация это делать не может или не хочет, — подытожила Светлана Сергеева.

На сегодняшний момент уже есть план благоустройства берега Ушаковки, создания там рекреационной зоны для всех жителей Иркутска. У проекта уже есть инвесторы, которые готовы его осуществить, без привлечения бюджетных средств. Планируется внести вопрос о плане благоустройства на рассмотрение городской Думы для ее утверждения. Единственной проблемой, препятствующей его реализации, являются постройки рынка «Знаменский».

Напомним, активисты собрали более 300 подписей и направили жалобу мэру Иркутска Дмитрию Бердникову с просьбой решить сложившуюся ситуацию с постройками рынка «Знаменский».