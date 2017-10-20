Министр информтехнологий и связи Хабаровского края не смог оспорить штраф

Источник: Восток Медиа

В хабаровском суде рассмотрели жалобы министра информационных технологий и связи края, который посчитал, что ему назначили штраф из-за малозначительного повода. Однако привлечение к административной ответственности решили оставить без изменений.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», во время проверки сотрудники надзорного ведомства выяснили, что в ноябре-декабре 2016 года министерство заключило три государственных контракта для отдельных мероприятий программы «Развитие информационного общества в Хабаровском крае». Общая сумма составила больше 9,5 миллиона рублей. Однако эти документы не обеспечили финансированием из средств краевого бюджета. При этом закон запрещает подписывать подобные бумаги без утверждённого лимита бюджетных денег.

Первый заместитель прокурора края возбудил три дела об административных правонарушениях против министра информационных технологий и связи края. Чиновнику назначили штрафы на общую сумму 60 тысяч рублей, однако он подал жалобы по каждому решению.