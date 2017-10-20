Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Сахар назвали причиной развития агрессивного типа рака
Зюганов вспомнил, как Собчак назвала россиян и страну
Стала известна причина смерти актера Дмитрия Марьянова
У Брэда Питта роман с 21-летней актрисой (фото)
«Кто она — лицо оппозиции или критик, одобренный Кремлем?»Зарубежные СМИ — о решении Ксении Собчак баллотироваться в президенты
Бузова в образе диктора центрального телевидения: первые кадры
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Лорак показала идеальную растяжку в откровенном видео - СМИ
ВМС Украины решили уменьшить комфорт флота РФ
Прощание с Марьяновым: дочь актера Анфиса на церемонии (фото)
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Кокшенова
Толкалина рассказала о последнем сообщении Марьянова жене - СМИ
О «Муромце»: похожего для ВМФ не строили 40 лет
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Данные о владельцах недвижимости засекретят
Фоторепортажи
12Юбилей Эминема
12Какой была Аляска, когда ее продавали
07:41 (мск), источник: Восток Медиа

Министр информтехнологий и связи Хабаровского края не смог оспорить штраф

Суд решил, что вынесенное решение нужно оставить без изменений.

Источник: Восток Медиа

В хабаровском суде рассмотрели жалобы министра информационных технологий и связи края, который посчитал, что ему назначили штраф из-за малозначительного повода. Однако привлечение к административной ответственности решили оставить без изменений.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», во время проверки сотрудники надзорного ведомства выяснили, что в ноябре-декабре 2016 года министерство заключило три государственных контракта для отдельных мероприятий программы «Развитие информационного общества в Хабаровском крае». Общая сумма составила больше 9,5 миллиона рублей. Однако эти документы не обеспечили финансированием из средств краевого бюджета. При этом закон запрещает подписывать подобные бумаги без утверждённого лимита бюджетных денег.

Первый заместитель прокурора края возбудил три дела об административных правонарушениях против министра информационных технологий и связи края. Чиновнику назначили штрафы на общую сумму 60 тысяч рублей, однако он подал жалобы по каждому решению.

По информации пресс-службы прокуратуры края, Центральный районный суд Хабаровска поддержал правоохранителей и решил, что нельзя отменить наказание по мотивам малозначительности совершённого административного правонарушения. Решения ещё не вступили в законную силу.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Приморских депутатов тоже тянет на солёненькое
Хабаровский студент предложил Лаврову внедрить систему миротворческих судов
Постпред США при ООН обвинила Россию в «военных действиях»
Глава ЦРУ рассказал о подготовке США к «последнему шагу» КНДР
Польша: «Северный поток-2» угрожает энергобезопасности Европы
«Зенит» одержал третью победу подряд в Лиге Европы
Буш завуалированно покритиковал Трампа и не назвал его имени
Путин ответил анекдотом на вопрос о новом сроке
Трампа заподозрили в подмене жены двойником
Спорт
«Зенит» разобрался с «Русенборгом» Хет-трик аргентинского атакующего полузащитника Эмилиано Ригони обеспечил петербуржцам третью победу подряд в Лиге Европы
Авто
Новый регламент ГИБДД: что нас ждет завтра С 20 октября 2017 года в России вступает в силу новый регламент ГИБДД (приказ МВД № 664). Чем он нам грозит? Рассказываем о самом важном
Hi-Tech
Фото дня: журнал The New Yorker показал мир будущего Графическая работа, которая занимает существенную часть обложки, отражает страхи многих людей
Кино
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет Француженка, которая прожила больше века, снималась в фильмах «8 женщин» и «Красное и черное»
Недвижимость
Аналог «Сколково» построят в Петербурге
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Леди
В моду вошла сумка-банан: что это и с чем ее носить (фото) Мы выбрали 30 интересных образов с поясной сумкой, которые можно легко повторить в домашних условиях. Мотай на ус!
Дети
Как меняется внешность родителей после рождения детей (фото) Новый шутливый флешмоб в соцсетях запустил папа двоих детей из Нью-Йорка, наглядно показавший, как изменило его внешность отцовство.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь