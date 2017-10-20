Министр информтехнологий и связи Хабаровского края не смог оспорить штраф
Суд решил, что вынесенное решение нужно оставить без изменений.
Суд решил, что вынесенное решение нужно оставить без изменений.
В хабаровском суде рассмотрели жалобы министра информационных технологий и связи края, который посчитал, что ему назначили штраф
Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», во время проверки сотрудники надзорного ведомства выяснили, что в
Первый заместитель прокурора края возбудил три дела об административных правонарушениях против министра информационных технологий и связи края. Чиновнику назначили штрафы на общую сумму 60 тысяч рублей, однако он подал жалобы по каждому решению.
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