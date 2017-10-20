Конституционный суд разъяснит условия передачи полномочий президента

Как отметил премьер-министр Павел Филип, запрос в КС связан с необходимостью назначения министра обороны. В парламентской стране президент не имеет права блокировать деятельность госучреждений, уверен глава кабмина.



Месяц назад Павел Филип предложил на должность министра обороны кандидатуру Евгения Стурзы, но Игорь Додон ее отклонил.