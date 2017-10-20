Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова в образе диктора центрального телевидения: первые кадры
Сахар назвали причиной развития агрессивного типа рака
«Ему не понравилось»: Собчак о реакции Путина на ее выдвижение
Стало известно об итогах проверки после гибели актера Марьянова
Леонардо ДиКаприо встречается с украинской моделью
«Кто она — лицо оппозиции или критик, одобренный Кремлем?»Зарубежные СМИ — о решении Ксении Собчак баллотироваться в президенты
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Лорак показала идеальную растяжку в откровенном видео - СМИ
ВМС Украины решили уменьшить комфорт флота РФ
У Брэда Питта роман с 21-летней актрисой (фото)
Великий провокатор: 5 скандальных выходок Собчак
Галкин в трусах высмеял решение Собчак идти на выборы - СМИ
Толкалина прочитала последнее SMS Марьянова жене
Представитель Марьянова опровергла версию причины его смерти
Упавшая с трапа в Пулково девочка скончалась
Фоторепортажи
12Праздник миллиона огней
12В Калифорнии продолжают бушевать природные пожары
08:41 (мск), источник: UzReport.news

Главы Узбекистана и Кыргызстана провели телефонный разговор

Лидеры двух государств в традиционно дружественной и конструктивной атмосфере обстоятельно обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

Источник: UzReport.news

19 октября состоялся телефонный разговор Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с Президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым по инициативе кыргызской стороны.

Глава нашего государства в начале беседы искренне поздравил Президента Алмазбека Атамбаева и братский народ Кыргызстана с успешным проведением президентских выборов 15 октября этого года.

Читайте также
Узбекистан и Кыргызстан впервые проведут совместный автопробег

Было особо отмечено, что результаты всенародных выборов свидетельствуют о высоком доверии и широкой поддержке населением страны проводимого курса реформ и преобразований в Кыргызстане.

Лидеры двух государств в традиционно дружественной и конструктивной атмосфере обстоятельно обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в свете реализации достигнутых договоренностей и подписанных соглашений в ходе недавно состоявшихся взаимных визитов на высшем уровне.

Подчеркнута обоюдная заинтересованность в скорейшем завершении правового оформления и подписании соответствующего договора по оставшимся участкам узбекско-кыргызской Государственной границы, а также обеспечении эффективного функционирования пунктов пропуска на границе.

Отмечена важность взаимодействия в транспортно-коммуникационной сфере, в частности совместной подготовки к организации пилотного автомобильного пробега по маршруту «Ташкент-Андижан-Ош-Иркештам-Кашгар», запланированного на конец этого месяца.

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев выразил глубокую благодарность Президенту нашей страны Шавкату Мирзиёеву за искренние поздравления в связи с проведением президентских выборов в стране.

Он заверил, что кыргызская сторона намерена и далее наращивать многоплановое и взаимовыгодное сотрудничество, укреплять отношения дружбы и стратегического партнерства между двумя государствами.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Bombardier и Airbus объявили о сотрудничестве
Делегация Узбекистана провела встречи в администрации США
Постпред США при ООН обвинила Россию в «военных действиях»
Глава ЦРУ рассказал о подготовке США к «последнему шагу» КНДР
Польша: «Северный поток-2» угрожает энергобезопасности Европы
«Зенит» одержал третью победу подряд в Лиге Европы
ЦИК России разъяснил условия выдвижения на президентских выборах
Путин ответил анекдотом на вопрос о новом сроке
Трампа заподозрили в подмене жены двойником
Спорт
«Зенит» разобрался с «Русенборгом» Хет-трик аргентинского атакующего полузащитника Эмилиано Ригони обеспечил петербуржцам третью победу подряд в Лиге Европы
Авто
Новый регламент ГИБДД: что нас ждет завтра С 20 октября 2017 года в России вступает в силу новый регламент ГИБДД (приказ МВД № 664). Чем он нам грозит? Рассказываем о самом важном
Hi-Tech
Фото дня: журнал The New Yorker показал мир будущего Графическая работа, которая занимает существенную часть обложки, отражает страхи многих людей
Кино
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет Француженка, которая прожила больше века, снималась в фильмах «8 женщин» и «Красное и черное»
Недвижимость
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Новые квартиры по реновации будут на 30% дороже старых
Леди
В моду вошла сумка-банан: что это и с чем ее носить (фото) Мы выбрали 30 интересных образов с поясной сумкой, которые можно легко повторить в домашних условиях. Мотай на ус!
Дети
Как меняется внешность родителей после рождения детей (фото) Новый шутливый флешмоб в соцсетях запустил папа двоих детей из Нью-Йорка, наглядно показавший, как изменило его внешность отцовство.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь