Главы Узбекистана и Кыргызстана провели телефонный разговор

Источник: UzReport.news

19 октября состоялся телефонный разговор Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с Президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым по инициативе кыргызской стороны.

Глава нашего государства в начале беседы искренне поздравил Президента Алмазбека Атамбаева и братский народ Кыргызстана с успешным проведением президентских выборов 15 октября этого года.

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Было особо отмечено, что результаты всенародных выборов свидетельствуют о высоком доверии и широкой поддержке населением страны проводимого курса реформ и преобразований в Кыргызстане.

Лидеры двух государств в традиционно дружественной и конструктивной атмосфере обстоятельно обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в свете реализации достигнутых договоренностей и подписанных соглашений в ходе недавно состоявшихся взаимных визитов на высшем уровне.

Подчеркнута обоюдная заинтересованность в скорейшем завершении правового оформления и подписании соответствующего договора по оставшимся участкам узбекско-кыргызской Государственной границы, а также обеспечении эффективного функционирования пунктов пропуска на границе.

Отмечена важность взаимодействия в транспортно-коммуникационной сфере, в частности совместной подготовки к организации пилотного автомобильного пробега по маршруту «Ташкент-Андижан-Ош-Иркештам-Кашгар», запланированного на конец этого месяца.

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев выразил глубокую благодарность Президенту нашей страны Шавкату Мирзиёеву за искренние поздравления в связи с проведением президентских выборов в стране.