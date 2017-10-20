Главы Узбекистана и Кыргызстана провели телефонный разговор
Лидеры двух государств в традиционно дружественной и конструктивной атмосфере обстоятельно обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.
Лидеры двух государств в традиционно дружественной и конструктивной атмосфере обстоятельно обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.
19 октября состоялся телефонный разговор Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с Президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым по инициативе кыргызской стороны.
Глава нашего государства в начале беседы искренне поздравил Президента Алмазбека Атамбаева и братский народ Кыргызстана с успешным проведением президентских выборов 15 октября этого года.
Было особо отмечено, что результаты всенародных выборов свидетельствуют о высоком доверии и широкой поддержке населением страны проводимого курса реформ и преобразований в Кыргызстане.
Лидеры двух государств в традиционно дружественной и конструктивной атмосфере обстоятельно обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в свете реализации достигнутых договоренностей и подписанных соглашений в ходе недавно состоявшихся взаимных визитов на высшем уровне.
Подчеркнута обоюдная заинтересованность в скорейшем завершении правового оформления и подписании соответствующего договора по оставшимся участкам
Отмечена важность взаимодействия в
Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев выразил глубокую благодарность Президенту нашей страны Шавкату Мирзиёеву за искренние поздравления в связи с проведением президентских выборов в стране.
Он заверил, что кыргызская сторона намерена и далее наращивать многоплановое и взаимовыгодное сотрудничество, укреплять отношения дружбы и стратегического партнерства между двумя государствами.