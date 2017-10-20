В Приморье открыли учения «Индра-2017» парадом с пролетом истребителей
ВЛАДИВОСТОК, 20 окт — РИА Новости. Международные
ВЛАДИВОСТОК, 20 окт — РИА Новости. Международные
В церемонии открытия приняли участие представители командования ТОФ и ВВО, Вооруженных сил Индии, парадные расчеты экипажей кораблей, морской пехоты, мотострелков, летчиков двух стран, рота почетного караула, оркестр штаба ТОФ.
«В честь открытия международного
После торжественного подъема государственных флагов Российской Федерации и Индии и исполнения государственных гимнов, состоялся митинг. В приветственных речах
После прохождения торжественным маршем парадных расчетов военнослужащие индийской армии продемонстрировали зрителям виды национальной борьбы. С концертной программой выступили артисты Ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота. Церемония открытия учения завершилась пролетом над акваторией Амурского залива четверки истребителей Су-35С ВВС и ПВО Восточного военного округа.
Международные учения «Индра-2017» впервые пройдут на полигонах Приморского края и на морских полигонах ТОФ в межвидовом формате по единому замыслу. Вместо проводимых ранее учений «Индра-Неви-2016», «АвиаИндра-2016» и «Индра-2016» спланировано одно учение с привлечением боевых кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Индии, авиационных и сухопутных частей Восточного военного округа и сухопутных подразделений индийской армии.