В Приморье открыли учения «Индра-2017» парадом с пролетом истребителей

Источник: РИА Новости

В церемонии открытия приняли участие представители командования ТОФ и ВВО, Вооруженных сил Индии, парадные расчеты экипажей кораблей, морской пехоты, мотострелков, летчиков двух стран, рота почетного караула, оркестр штаба ТОФ.

«В честь открытия международного российско-индийского межвидового учения “Индра-2017” состоялся парад… Командующие объехали парадный строй и поприветствовали военнослужащих двух стран», — сообщил Воскресенский.

После торжественного подъема государственных флагов Российской Федерации и Индии и исполнения государственных гимнов, состоялся митинг. В приветственных речах генерал-лейтенант Сергей Соломатин и генерал-майор Нудурупати Дурга Прасад пожелали военнослужащим успешного взаимодействия на полигонах и в море, а также выразили уверенность в том, что учение «Индра-2017» еще больше укрепит двустороннее российско-индийское сотрудничество.

После прохождения торжественным маршем парадных расчетов военнослужащие индийской армии продемонстрировали зрителям виды национальной борьбы. С концертной программой выступили артисты Ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота. Церемония открытия учения завершилась пролетом над акваторией Амурского залива четверки истребителей Су-35С ВВС и ПВО Восточного военного округа.