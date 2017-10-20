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07:55 (мск), источник: РИА Новости

В Приморье открыли учения «Индра-2017» парадом с пролетом истребителей

ВЛАДИВОСТОК, 20 окт — РИА Новости. Международные российско-индийские учения «Индра-2017», которые впервые пройдут в межвидовом формате, торжественно открылись во Владивостоке, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

Источник: РИА Новости

В церемонии открытия приняли участие представители командования ТОФ и ВВО, Вооруженных сил Индии, парадные расчеты экипажей кораблей, морской пехоты, мотострелков, летчиков двух стран, рота почетного караула, оркестр штаба ТОФ.

«В честь открытия международного российско-индийского межвидового учения “Индра-2017” состоялся парад… Командующие объехали парадный строй и поприветствовали военнослужащих двух стран», — сообщил Воскресенский.

После торжественного подъема государственных флагов Российской Федерации и Индии и исполнения государственных гимнов, состоялся митинг. В приветственных речах генерал-лейтенант Сергей Соломатин и генерал-майор Нудурупати Дурга Прасад пожелали военнослужащим успешного взаимодействия на полигонах и в море, а также выразили уверенность в том, что учение «Индра-2017» еще больше укрепит двустороннее российско-индийское сотрудничество.

После прохождения торжественным маршем парадных расчетов военнослужащие индийской армии продемонстрировали зрителям виды национальной борьбы. С концертной программой выступили артисты Ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота. Церемония открытия учения завершилась пролетом над акваторией Амурского залива четверки истребителей Су-35С ВВС и ПВО Восточного военного округа.

Международные учения «Индра-2017» впервые пройдут на полигонах Приморского края и на морских полигонах ТОФ в межвидовом формате по единому замыслу. Вместо проводимых ранее учений «Индра-Неви-2016», «АвиаИндра-2016» и «Индра-2016» спланировано одно учение с привлечением боевых кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Индии, авиационных и сухопутных частей Восточного военного округа и сухопутных подразделений индийской армии.

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 В Приморье открыли учения 'Индра-2017' парадом с пролетом истребителей
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