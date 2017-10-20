Рустэм Хамитов озвучил причину поступления студентов Башкирии в иногородние вузы

Рустэм Хамитов отметил, что в этом году республика вошла в число регионов-лидеров по качеству приема в вузы. Башкирия занимает седьмое место наряду с Краснодарским и Пермским краями. Глава республики добавил, что решающим фактором в выборе места обучения являются социально-бытовые условия, с которых начинается «разумная, нормальная университетская жизнь». Хамитов призвал руководителей вузов подумать над этим вопросом.

— Видится идеальная картинка: вуз, рядом с ним жилье, общежитие, может быть, уже современного формата — кампусы. Когда мы говорим про БашГУ, постоянно вспоминаем южный склон, берег, который застроен сегодня хаотично, непонятно как. А это идеальное место для формирования кампуса, современного, интересного жилья. Может быть, я заглядываю вперед, в совсем далекие периоды. Но в целом, конечно же, мы должны достаточно подробно об этом думать.

Глава Башкирии добавил, что решение данной проблемы может повлиять на выбор вуза студентами.

— Если создать условия для того, чтобы наши ребятишки проживали в хороших общежитиях, то, может быть, и уезжать не будут. …А жизнь в этих «общагах» порой на таком уровне, что и оставаться здесь, у нас, не хочется.