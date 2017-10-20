Рустэм Хамитов озвучил причину поступления студентов Башкирии в иногородние вузы
Глава Башкирии провел встречу с ректорами вузов республики, на которой обсуждались задачи и перспективы развития высшей школы.
Глава Башкирии провел встречу с ректорами вузов республики, на которой обсуждались задачи и перспективы развития высшей школы.
Рустэм Хамитов отметил, что в этом году республика вошла в число
— Видится идеальная картинка: вуз, рядом с ним жилье, общежитие, может быть, уже современного формата — кампусы. Когда мы говорим про БашГУ, постоянно вспоминаем южный склон, берег, который застроен сегодня хаотично, непонятно как. А это идеальное место для формирования кампуса, современного, интересного жилья. Может быть, я заглядываю вперед, в совсем далекие периоды. Но в целом, конечно же, мы должны достаточно подробно об этом думать.
Глава Башкирии добавил, что решение данной проблемы может повлиять на выбор вуза студентами.
— Если создать условия для того, чтобы наши ребятишки проживали в хороших общежитиях, то, может быть, и уезжать не будут. …А жизнь в этих «общагах» порой на таком уровне, что и оставаться здесь, у нас, не хочется.
Также на встрече с руководителями учебных заведений обсуждались вопросы участия башкирских вузов в проектах Минобрнауки России, увеличения зарплаты преподавателей и стипендий студентов, а также