Проект краевого бюджета вынесли на публичные слушания

Источник: Вести - Пермь

Три четверти расходов краевого бюджета в 2018-м и в плановом периоде 2019−2020 годов пойдут на социальные нужды. А именно: 130 миллиардов рублей потратят на здравоохранение, 102 миллиарда — на образование и молодежную политику, 33 миллиарда пойдет на строительство и ремонт объектов инфраструктуры. На программу расселения ветхого и аварийного жилья ежегодно планируют выделять до 500 миллионов рублей. Все социальные выплаты проиндексируют на 5%.

Ольга Антипина, первый заместитель председателя правительства Пермского края, отметила: «Это не только социальный бюджет, но и бюджет развития, на эту трехлетку запланировано беспрецедентное увеличение расходов на инвестиции и на другие направления развития. И вторая установка, которой мы следуем и считаем, что добились результата — это сведение бюджета практически к бездефицитному».

Для сравнения: в 2016 году инвестиции краевой казны едва превышали 5% от всех расходов. Сейчас глава региона Максим Решетников дает четкую установку довести этот показатель к 2020 году до 14%. На практике это означает строительство 12 новых школ, 15 детских садов и сразу 24 объектов здравоохранения. Такого объема строительства Пермский край не видел никогда. Это касается и строительства дорог. В среднем ежегодно на это выделяется по 7 миллиардов рублей. В качестве приоритетных объектов — обход Чусового и Куеды, новый мост через Чусовую и расширение дороги Березники-Соликамск.