Бурков не смог попасть на прием к тарскому кардиологу

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

В ходе рабочей поездки в Тару временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков внезапно решил посетить поликлинику центральной районной больницы. Врио главы региона проверил цены в аптеках и попытался записаться на прием к кардиологу. Ближайшей датой оказалось 7 ноября.

«Это что, в ближайшие три недели я не смогу попасть к кардиологу?», — удивился Бурков.