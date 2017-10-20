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09:01 (мск), источник: СуперОмск

Бурков не смог попасть на прием к тарскому кардиологу

Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков внезапно решил посетить поликлинику центральной районной больницы Тары.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

В ходе рабочей поездки в Тару временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков внезапно решил посетить поликлинику центральной районной больницы. Врио главы региона проверил цены в аптеках и попытался записаться на прием к кардиологу. Ближайшей датой оказалось 7 ноября.

«Это что, в ближайшие три недели я не смогу попасть к кардиологу?», — удивился Бурков.

Главному врачу больницы пришлось объяснят руководителю региона, что штатный специалист находится на учебе. По решению кардиолога пациента может принять кардиолог из стационара, ведущая прием по совмещению.

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