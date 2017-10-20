Бурков не смог попасть на прием к тарскому кардиологу
Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков внезапно решил посетить поликлинику центральной районной больницы Тары.
Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков внезапно решил посетить поликлинику центральной районной больницы Тары.
В ходе рабочей поездки в Тару временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков внезапно решил посетить поликлинику центральной районной больницы. Врио главы региона проверил цены в аптеках и попытался записаться на прием к кардиологу. Ближайшей датой оказалось 7 ноября.
«Это что, в ближайшие три недели я не смогу попасть к кардиологу?», — удивился Бурков.
Главному врачу больницы пришлось объяснят руководителю региона, что штатный специалист находится на учебе. По решению кардиолога пациента может принять кардиолог из стационара, ведущая прием по совмещению.