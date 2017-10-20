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08:42 (мск), источник: СуперОмск

Каракоз прокомментировал мэрские амбиции подчиненного

В главном управлении внутренней политики (ГУВП) Омской области прокомментировали присвоение одним из кандидатов в мэры Омска чиновничьей должности.

Участник конкурса по выбору градоначальника, подавший документы накануне, своим местом работы указал ГУВП, хотя при проверке данных обнаружилось, что такой человек там не работает.

В комиссии по выборам мэра Омска пояснили, что соискатель на пост градоначальника оформил свое заявление «витиевато», просто поставив в графе «Место работы» ГУВП.

Однако начальник Главного управления Михаил Каракоз заявил, что участник конкурса не работает в ведомстве уже год. Там он до 2016 года занимал должность специалиста, отвечающего за отношения с ветеранскими организациями.

«Этот гражданин действительно работал в ГУВП ровно год: с октября 2015 года по октябрь 2016 года. Ушел по собственной инициативе из-за семейных обстоятельств. Данные, которые он указывает, некорректны, поскольку трудовые отношения расторгнуты», — сообщил «СуперОмску» Михаил Каракоз.

Как ранее писал «СуперОмск», 19 октября свои заявления в конкурсную комиссию по выборам мэра подали 27-летний омич Максим Щапов и двое ровесников — 44-летние выпускник общевойскового командного училища имени Фрунзе Юрий Александров и пенсионер Дмитрий Перевальский. Оба ранее пытались пройти в омский горсовет.

На настоящий момент в комиссии по выборам омского градоначальника имеется 8 заявлений. Прием документов от соискателей на кресло главы города продлится до 31 октября.

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