Каракоз прокомментировал мэрские амбиции подчиненного

Участник конкурса по выбору градоначальника, подавший документы накануне, своим местом работы указал ГУВП, хотя при проверке данных обнаружилось, что такой человек там не работает.

В комиссии по выборам мэра Омска пояснили, что соискатель на пост градоначальника оформил свое заявление «витиевато», просто поставив в графе «Место работы» ГУВП.

Однако начальник Главного управления Михаил Каракоз заявил, что участник конкурса не работает в ведомстве уже год. Там он до 2016 года занимал должность специалиста, отвечающего за отношения с ветеранскими организациями.

«Этот гражданин действительно работал в ГУВП ровно год: с октября 2015 года по октябрь 2016 года. Ушел по собственной инициативе из-за семейных обстоятельств. Данные, которые он указывает, некорректны, поскольку трудовые отношения расторгнуты», — сообщил «СуперОмску» Михаил Каракоз.

Как ранее писал «СуперОмск», 19 октября свои заявления в конкурсную комиссию по выборам мэра подали 27-летний омич Максим Щапов и двое ровесников — 44-летние выпускник общевойскового командного училища имени Фрунзе Юрий Александров и пенсионер Дмитрий Перевальский. Оба ранее пытались пройти в омский горсовет.