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08:50 (мск), источник: РИА Новости

ЦИК России разъяснил условия выдвижения на президентских выборах

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Кандидаты, желающие участвовать в предстоящих выборах президента России, при выдвижении должны будут представить в Центризбирком решение партийного съезда или зарегистрировать инициативную группу избирателей, а также предоставить пакет документов, включая заявление о согласии баллотироваться и сведения о доходах.

Источник: РИА Новости

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года — выборы официально могут быть объявлены в период с 7 по 17 декабря.

Секретарь ЦИК России Майя Гришина напомнила, что кандидат в президенты может быть выдвинут партией или участвовать в выборах в порядке самовыдвижения. Партия выдвигает кандидата на своем съезде, а самовыдвиженцу необходимо будет собрать инициативную группу из 500 человек.

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Представитель Центризбиркома уточнила, что для включения в состав такой группы нет никаких ограничений, касающихся занимаемой должности.

«Это должны быть, естественно, только избиратели, то есть лица, обладающие активным избирательным правом. И всё, других каких-либо квалификационных требований к избирателям не предъявляется», — рассказала она.

Первый этап предполагает уведомление о выдвижении. «Если это самовыдвижение, то группа регистрируется ЦИК России, если съезд партии — представляется решение съезда», — пояснила Гришина.

Вместе с этим кандидат должен представить установленный законом перечень документов, в том числе заявление о согласии баллотироваться и документы, подтверждающие биографические сведения, на этом же этапе он предоставляет и сведения о доходах, уточнила она. Кандидаты также должны будут открыть специальный счет для формирования избирательного фонда.

После этого происходит сбор подписей в поддержку выдвижения. Кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, обязан собрать не менее 300 тысяч подписей, на один субъект должно приходиться не более 7,5 тысяч подписей. Политическая партия, кроме партий парламентских, 100 тысяч подписей должна собрать в поддержку выдвижения кандидата, на каждый субъект не более 2,5 тысяч подписей.
Майя Гришина
секретарь ЦИК

Подписные листы кандидаты должны будут представить на этапе регистрации; кандидаты от парламентских партий, которым не нужно будет собирать подписи, должны будут как и все открыть специальный избирательный счет и прийти на этап регистрации.

Гришина также обратила внимание на то, что все кандидаты еще до регистрации должны закрыть иностранные счета, если они есть.

Она напомнила, что к кандидатам в президенты предъявляются некоторые требования, установленные в том числе конституцией России. Есть возрастной ценз и ценз оседлости: кандидатом может стать гражданин России, достигший возраста 35 лет и не менее 10 лет проживающий в РФ.

Кроме того, обязательными требованиями для кандидатов на любом уровне выборов являются отсутствие иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве, а также отсутствие судимости за тяжкие или особо тяжкие преступления, если судимость не погашена или если с этого момента не прошло 10 лет.

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