Заявлена первая отставка в правительстве Новосибирской области после смены губернатора

Источник: Reuters

«Внести в состав правительства Новосибирской области… следующее изменение: исключить из состава правительства Новосибирской области Пыхтина Сергея Иосифовича», — говорится в опубликованном тексте проекта.

Документ подготовлен департаментом организации управления и государственной гражданской службы администрации губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области. Как следует из текста, подписать его должен временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Травников, его имя стоит в разделе для подписи. Данный проект находится на региональном сайте «Электронная демократия» в стадии обсуждения, датой окончания обсуждения указано 22 октября 2017 года.