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09:08 (мск), источник: ТАСС

Заявлена первая отставка в правительстве Новосибирской области после смены губернатора

НОВОСИБИРСК, 20 октября. /ТАСС/. Проект постановления губернатора Новосибирской области об исключении из состава правительства региона Сергея Пыхтина, занимающего должность министра соцразвития, появился на портале «Электронная демократия».

Источник: Reuters

«Внести в состав правительства Новосибирской области… следующее изменение: исключить из состава правительства Новосибирской области Пыхтина Сергея Иосифовича», — говорится в опубликованном тексте проекта.

Документ подготовлен департаментом организации управления и государственной гражданской службы администрации губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области. Как следует из текста, подписать его должен временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Травников, его имя стоит в разделе для подписи. Данный проект находится на региональном сайте «Электронная демократия» в стадии обсуждения, датой окончания обсуждения указано 22 октября 2017 года.

Ранее сообщалось, что Пыхтин в ранге министра социального развития области ушел в отпуск по состоянию здоровья летом 2016 года. В 2017 году началась реформа профильного министерства, в результате чего было создано новое Министерство труда и социального развития Новосибирской области путем слияния Минсоцразвития и Минтруда. Возглавил новую структуру экс-замминистра здравоохранения Новосибирской области Ярослав Фролов.

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