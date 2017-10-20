Администрация Куйвашева начинает кастинг на должности глав Лесного и Гарей

Искать руководителя для Гарей уполномочены управляющий Северным управленческим округом Евгений Преин, глава департамента по местному самоуправлению Наталья Соколова, директор департамента внутренней политики Антон Третьяков и замдиректора департамента кадровой политики губернатора Свердловской области Елена Хазова.
В случае с Лесным эту работу должны выполнить три человека — Преин, Соколова и Третьяков.
Напомним, прямые выборы глав в Свердловской области сохранены лишь в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, в остальных территориях руководителей избирают местные думы, кандидатов для принятия решения подбирает специально создаваемая конкурсная комиссия.