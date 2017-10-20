Бурков изумился, как до крупной школы в Таре не ходит автобус
Ребятишки добираются своими силами. Глава региона попросил администрацию города оперативно организовать маршрут.
Ребятишки добираются своими силами. Глава региона попросил администрацию города оперативно организовать маршрут.
Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков сегодня, 20 октября, продолжает рабочую поездку в Тару.
Глава региона уже побывал на заводе «Кварц». Теперь он ведет прием граждан в газете «Тарское Прииртышье».
Так, к руководителю Омской области обратился учитель местной школы с просьбой сделать автобусный маршрут до учебного заведения. Дорогу там сделали недавно, и ребятишкам приходится добираться своими силами.
— Я сам преподаватель в школе № 2. Детей много, в этом году нам сделали новую дорогу на перекрестке улиц Чкалова и Республики. Но заканчивается четверть. Машину бы нам, — попросил учитель.
В свою очередь, Александр Бурков удивился — дорога есть, а маршрута нет.
— А что, у вас автобуса не было? — изумился губернатор. — А
Оказалось, что 759 школьников приезжают, как придется. Бывает, что опаздывают на уроки.
Тогда как Александр Бурков дал администрации муниципального образования решить вопрос за неделю.
— Вам срок решить вопрос за неделю. На следующий год надо ставить маршрут, — распорядился глава региона.
На что глава Тары Евгений Лысаков пообещал поставить своим подчиненным крайний срок до февраля 2018 года. Александр Бурков попросил администрацию все же подумать о запуске