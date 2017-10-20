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09:13 (мск), источник: Om1.ru

Бурков изумился, как до крупной школы в Таре не ходит автобус

Ребятишки добираются своими силами. Глава региона попросил администрацию города оперативно организовать маршрут.

Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков сегодня, 20 октября, продолжает рабочую поездку в Тару.

Глава региона уже побывал на заводе «Кварц». Теперь он ведет прием граждан в газете «Тарское Прииртышье».

Так, к руководителю Омской области обратился учитель местной школы с просьбой сделать автобусный маршрут до учебного заведения. Дорогу там сделали недавно, и ребятишкам приходится добираться своими силами.

— Я сам преподаватель в школе № 2. Детей много, в этом году нам сделали новую дорогу на перекрестке улиц Чкалова и Республики. Но заканчивается четверть. Машину бы нам, — попросил учитель.

В свою очередь, Александр Бурков удивился — дорога есть, а маршрута нет.

— А что, у вас автобуса не было? — изумился губернатор. — А ребятня-то как добирается?

Оказалось, что 759 школьников приезжают, как придется. Бывает, что опаздывают на уроки.

Тогда как Александр Бурков дал администрации муниципального образования решить вопрос за неделю.

— Вам срок решить вопрос за неделю. На следующий год надо ставить маршрут, — распорядился глава региона.

На что глава Тары Евгений Лысаков пообещал поставить своим подчиненным крайний срок до февраля 2018 года. Александр Бурков попросил администрацию все же подумать о запуске какого-то промежуточного маршрута, чтобы дети могли ездить в школу уже сейчас.

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