Националисты подали заявку на проведение «русского марша» в Люблине 4 ноября

«Новая оппозиция» и «Новая правая альтернатива» в лице группы граждан подали уведомление на проведение «Русского марша-2017″ и готовы осуществить его проведение со всеми националистическими организациями в Люблино, которые захотят участвовать в шествии русских националистов в День народного единства», — сообщил «Интерфаксу» представитель «Новой оппозиции» Роман Ковалев.

По его словам, он выступает заявителем марша и представляет интересы националиста Юрия Горского, обвиняемого в публичных призывах к экстремистской деятельности и сбежавшего за рубеж из-под домашнего ареста.