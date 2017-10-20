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11:13 (мск), источник: Интерфакс

Националисты подали заявку на проведение «русского марша» в Люблине 4 ноября

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU — Организация «Новая оппозиция» сообщила о подаче уведомления в мэрию Москвы о проведении «русского марша» в Люблине в День народного единства 4 ноября.

«Новая оппозиция» и «Новая правая альтернатива» в лице группы граждан подали уведомление на проведение «Русского марша-2017″ и готовы осуществить его проведение со всеми националистическими организациями в Люблино, которые захотят участвовать в шествии русских националистов в День народного единства», — сообщил «Интерфаксу» представитель «Новой оппозиции» Роман Ковалев.

По его словам, он выступает заявителем марша и представляет интересы националиста Юрия Горского, обвиняемого в публичных призывах к экстремистской деятельности и сбежавшего за рубеж из-под домашнего ареста.

Как следует из уведомления о проведения мероприятия, направленного в мэрию, в акции заявлены 5 тыс. участников, и до 3 тыс. участников митинга. В нем отмечается, что «лозунги и атрибутика не будут носить экстремистской направленности».

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