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09:25 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Челябинске назначен новый замначальника полиции

ЧЕЛЯБИНСК, 20 октября, ФедералПресс. В южноуральском главке МВД назвали имя временно исполняющего обязанности заместителя начальника полиции. Им стал полковник Иван Костенко.

Напомним, ранее эту должность занимал генерал-майор полиции Игорь Иванов. Недавно указом президента он был назначен на должность начальника ГУ МВД России по Кемеровской области.

Как сообщал «ФедералПресс», это не первая кадровая перестановка в правоохранительных органах региона. В начале месяца руководителем управления уголовного розыска регионального главка МВД стал бывший начальник магнитогорской полиции Сергей Богдановский.

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