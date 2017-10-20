В Челябинске назначен новый замначальника полиции
ЧЕЛЯБИНСК, 20 октября, ФедералПресс. В южноуральском главке МВД назвали имя временно исполняющего обязанности заместителя начальника полиции. Им стал полковник Иван Костенко.
ЧЕЛЯБИНСК, 20 октября, ФедералПресс. В южноуральском главке МВД назвали имя временно исполняющего обязанности заместителя начальника полиции. Им стал полковник Иван Костенко.
Напомним, ранее эту должность занимал
Как сообщал «ФедералПресс», это не первая кадровая перестановка в правоохранительных органах региона. В начале месяца руководителем управления уголовного розыска регионального главка МВД стал бывший начальник магнитогорской полиции Сергей Богдановский.