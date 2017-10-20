США впервые признали применение террористами химоружия в сирийском Идлибе

«В тексте подробно рассказывается, что в данной провинции действует террористическая группировка “Хайят Тахрир аш-Шам”, связанная с “Джебхат ан-Нусрой” (запрещенная в России террористическая организация.— “Ъ”), которая использует “стрелковое и тяжелое вооружение, самодельные взрывные устройства и химическое оружие”», — говорится в заявлении Минобороны.
Также министерство отрицает заявления США о бомбардировке Идлиба авиацией ВКС РФ. «Что касается также упоминаемой в тексте заявления якобы бомбардировки российской авиацией города Идлиб, то здесь Госдепартамент, мягко говоря, заблуждается, и американским гражданам бояться нечего. Действующая в Сирии российская авиация не наносит ударов по населенным пунктам, в отличие от США и коалиции, добившихся “выдающейся победы” в Ракке, попросту стерев ее с лица земли», — говорится в заявлении Минобороны.
Вчера Госдепартамент США предупредил граждан страны об опасности поездок в Сирию, где «российские и/или сирийские силы продолжают совершать авиаудары в провинции Идлиб, которые в последнее время привели к десяткам жертв среди гражданского населения и гибели медицинского персонала».
Несколько дней назад Россия тоже выдвинула обвинение в адрес США — оно касалось возможного срыва мирного соглашения в южной зоне деэскалации в провинции Деръа. Поводом для этого, по мнению российских военных, послужили «странные совпадения» — сначала они обнаружили вблизи американской базы в Эт-Танфе автомобили с крупнокалиберными орудиями, напоминающие средства передвижения радикальных исламистов, а затем зафиксировали беспрепятственное передвижение боевиков из зоны безопасности базы.