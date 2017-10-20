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11:55 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Болотов: Минздрав Приангарья недоработал вопрос по поликлинике в микрорайоне «Союз»

Председатель правительства поручил не допустить подобного в будущем.

Источник: IrkutskMedia.ru

Министерство здравоохранения Иркутской области недоработало вопрос по строительству поликлиники в микрорайоне «Союз» в Иркутске. Об этом заявил председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов на заседании кабмина сегодня, 20 октября. Он дал поручение не допустить подобного в будущем, сообщает ИА IrkutskMedia.

«Мы вчера обсуждали этот вопрос. Давайте трезво смотреть на вещи: министерство недоработало вопрос по поликлинике в микрорайоне “Союз” с точки зрения того, чтобы этой проблемы не было. У меня поручение — недопустить подобного в будущем», — сказал Руслан Болотов.

Напомним, что филиал иркутской поликлиники № 17 в микрорайоне «Союз» может закрыться в конце ноября. Новый собственник помещения уведомил главврача медучреждения о том, что хочет расторгнуть договор аренды, и попросил освободить занимаемую площадь к 21 ноября. После порядка 400 жителей микрорайона подписали обращение за сохранение филиала поликлиники № 17, который может закрыться. Люди предложили найти новое помещение на территории микрорайона в целях его скорейшего выкупа либо заключения договора аренды на 10−15 лет.

В настоящее время в адрес мэрии Минздравом направлено обращение с просьбой организовать с застройщиками города срочное совещание для выработки консолидированного решения вопроса для жителей микрорайона «Союз».

Между тем депутат Госдумы от Иркутской области Сергей Тен на своей странице в социальной сети Facebook сообщил, что собственник помещения филиала поликлиники № 17 в микрорайоне «Союз» в Иркутске готов продлить срок аренды. Также отмечено, что арендодатель не продаст площадь при условии, если получит гарантии того, что область выкупит данное помещение.

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