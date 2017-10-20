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10:39 (мск), источник: Вести Приморье

Поздравление врио Губернатора Андрея Тарасенко с 79-летием Приморского края

Дорогие приморцы! Поздравляю вас с 79-летием Приморского края!

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Дорогие приморцы! Поздравляю вас с 79-летием Приморского края!

Край, в котором мы живем, — удивительное место в России. Форпост огромной страны на Тихом океане, Приморье не только сохраняет за собой статус морских ворот нашей страны на Дальнем Востоке, но и славится своей уникальной природой, славной историей и богатыми культурными традициями.

Наш родной и неповторимый край — это современные предприятия и наукоемкие производства, морские порты, дающие работу тысячам людей, крупнейший на Дальнем Востоке университет. Приморье — это удивительной красоты природа, живописное морское побережье, уссурийская тайга с ее обитателями — краснокнижными животными. Гости края говорят, что, приехав сюда однажды, влюбляешься навсегда.

Но главное богатство края — это вы, его жители. Приморцы славятся своей открытостью, гостеприимством и несгибаемой силой воли. Мы все гордимся своей Родиной и вместе продолжаем развивать наш край. Сегодня Приморье — это центр сотрудничества России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, точка притяжения туристов со всего мира. Ни один из наших масштабных экономических, образовательных и культурных проектов не смог бы воплотиться в жизнь без вашего участия и упорного труда.

Дорогие друзья! Уверен, что впереди у нашего края — большое будущее. Ежедневно мы вместе продолжаем творить славную историю региона. От всей души желаю каждому из вас успехов, ярких побед, отличного настроения и крепкого здоровья!

Врио Губернатора Приморского края А. В. Тарасенко.

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