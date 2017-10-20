Эксперты одобрили перестановки в мэрии Перми

Так, политконсультант и член регионального штаба ОНФ Николай Иванов уверен, что назначения находятся в логике совместных интересов края и города. «Вячеславу Торчинскому непросто было управлять Свердловским районом, в котором велика доля промпредприятий. Усов также был эффективнее на посту главы района», — отметил Иванов.

Председатель комитета по социальной политике думы Перми Василий Кузнецов уверен, что перевести Торчинского в заместители главы города заставила логика новых глобальных задач, стоящая перед городскими властями, а не специфика Свердловского района. «Вячеслав Маркович — очень компетентный специалист, который в состоянии продемонстрировать свои лучшие качества не только как менеджер культуры, а в целом как управленец широкого профиля. Он их начал уже демонстрировать уже на посту главы Свердловского района. У него многослойное видение ключевых проблем, он готов погружаться в них, изучать досконально. Я знаю его давно, по самым разным проектам, я вижу насколько он системный человек. Если был он продолжил работу главой Свердловского района, то он совершенно бы справился», — оценил его депутат.

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«Другое дело что сегодня есть более глобальные задачи для города, которые станут локомотивом движения города на серьезную перспективу. И правильно, что его статус повышен. По назначению Усова могу сказать, что Андрея Ивановича знаю и как главу района, он всегда был вполне адекватен своей должности. Когда он работал на посту замглавы Перми, у депутатов к нему не было никаких вопросов. Все кадровые перестановки я оцениваю положительно. Они должны позитивно сказаться на прочности властной конструкции города», — завершил Василий Кузнецов.

Напомним, 19 октября, глава Перми объявил о кадровых перестановках в администрации города. Глава Свердловского района Вячеслав Торчинский вернулся в мэрию на пост замглавы — начальника департамент культуры и молодежной политики. Замглавы Перми Андрей Усов назначен главой Свердловского района.

Также пост руководителя Кировского района оставил Евгений Гилев, на его место назначен бывший глава контрольно-аналитического департамента Перми Владимир Хлебников.

Кроме того, принято решение, что Татьяна Михалева, ранее возглавлявшая управление по распоряжению муниципальным имуществом департамента имущественных отношений, будет назначена начальником департамента промышленной политики, инвестиций и предпринимательства. Она приступит к работе на новом месте 26 октября.