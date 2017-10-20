Эксперты одобрили перестановки в мэрии Перми
ПЕРМЬ, 20 октября, ФедералПресс. Эксперты «ФедералПресс» оценили кадровые перестановки в администрации Перми, прошедшие вчера.
ПЕРМЬ, 20 октября, ФедералПресс. Эксперты «ФедералПресс» оценили кадровые перестановки в администрации Перми, прошедшие вчера.
Так, политконсультант и член регионального штаба ОНФ Николай Иванов уверен, что назначения находятся в логике совместных интересов края и города. «Вячеславу Торчинскому непросто было управлять Свердловским районом, в котором велика доля промпредприятий. Усов также был эффективнее на посту главы района», — отметил Иванов.
Председатель комитета по социальной политике думы Перми Василий Кузнецов уверен, что перевести Торчинского в заместители главы города заставила логика новых глобальных задач, стоящая перед городскими властями, а не специфика Свердловского района. «Вячеслав Маркович — очень компетентный специалист, который в состоянии продемонстрировать свои лучшие качества не только как менеджер культуры, а в целом как управленец широкого профиля. Он их начал уже демонстрировать уже на посту главы Свердловского района. У него многослойное видение ключевых проблем, он готов погружаться в них, изучать досконально. Я знаю его давно, по самым разным проектам, я вижу насколько он системный человек. Если был он продолжил работу главой Свердловского района, то он совершенно бы справился», — оценил его депутат.
«Другое дело что сегодня есть более глобальные задачи для города, которые станут локомотивом движения города на серьезную перспективу. И правильно, что его статус повышен. По назначению Усова могу сказать, что Андрея Ивановича знаю и как главу района, он всегда был вполне адекватен своей должности. Когда он работал на посту замглавы Перми, у депутатов к нему не было никаких вопросов. Все кадровые перестановки я оцениваю положительно. Они должны позитивно сказаться на прочности властной конструкции города», — завершил Василий Кузнецов.
Напомним, 19 октября, глава Перми объявил о кадровых перестановках в администрации города. Глава Свердловского района Вячеслав Торчинский вернулся в мэрию на пост замглавы — начальника департамент культуры и молодежной политики. Замглавы Перми Андрей Усов назначен главой Свердловского района.
Также пост руководителя Кировского района оставил Евгений Гилев, на его место назначен бывший глава
Кроме того, принято решение, что Татьяна Михалева, ранее возглавлявшая управление по распоряжению муниципальным имуществом департамента имущественных отношений, будет назначена начальником департамента промышленной политики, инвестиций и предпринимательства. Она приступит к работе на новом месте 26 октября.
Замглавы администрации города — начальником управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям назначена Лидия Королева, ранее занимавшая должность главы администрации Орджоникидзевского района.