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09:54 (мск), источник: РИА Крым

Путин назвал Крым, Каталонию и Косово примером двойных стандартов Запада

КРАСНАЯ ПОЛЯНА, 20 окт — РИА Новости Крым. Двойные стандарты в вопросах геополитики таят в себе опасность для стабильного развития Европы, заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии форума «Валдай».

Источник: РИА "Новости"

По словам главы государства, безоговорочная поддержка объединения Косово привела к росту сепаратистских процессов в Европе и во всем мире.

Путин также привел ряд высказываний о решении Гаагского суда по Косово.

«Независимость Косово необратима. Заключение международного суда, положившее конец правовым дебатам по правовым вопросам, стало значимой вехой и позволит всем сторонам отныне посвятить себя иным важным проблемам, требующим решения», — процитировал президент заявление Франции.

По его словам, сейчас «иные важные проблемы» возникли в том числе в Каталонии, но это уже никому не нравится. Президент отметил, что это и есть двойной стандарт.

«Весь этот пример и есть этот ящик Пандоры, который открыли, выпустили джинна из бутылки», — добавил Путин.

Он также отметил, что когда Крым заявил о проведение референдума, по итогам которого присоединился к России, многим этом не понравилось.

«Получается, на взгляд некоторых наших коллег, есть правильные борцы в деле независимости и свободы, и есть сепаратисты, которые не могут отстаивать свои правда даже с помощью демократических механизмов», — заявил президент.

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