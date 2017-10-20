Путин назвал Крым, Каталонию и Косово примером двойных стандартов Запада

По словам главы государства, безоговорочная поддержка объединения Косово привела к росту сепаратистских процессов в Европе и во всем мире.
Путин также привел ряд высказываний о решении Гаагского суда по Косово.
«Независимость Косово необратима. Заключение международного суда, положившее конец правовым дебатам по правовым вопросам, стало значимой вехой и позволит всем сторонам отныне посвятить себя иным важным проблемам, требующим решения», — процитировал президент заявление Франции.
По его словам, сейчас «иные важные проблемы» возникли в том числе в Каталонии, но это уже никому не нравится. Президент отметил, что это и есть двойной стандарт.
«Весь этот пример и есть этот ящик Пандоры, который открыли, выпустили джинна из бутылки», — добавил Путин.
Он также отметил, что когда Крым заявил о проведение референдума, по итогам которого присоединился к России, многим этом не понравилось.
«Получается, на взгляд некоторых наших коллег, есть правильные борцы в деле независимости и свободы, и есть сепаратисты, которые не могут отстаивать свои правда даже с помощью демократических механизмов», — заявил президент.