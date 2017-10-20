Аттестацию на должность ректора УГМУ прошли двое претендентов

Андрей Белкин (д.м.н., профессор кафедр нервных болезней и анестезиологии-реаниматологии УГМУ, руководитель и председатель наблюдательного Совета АНО «Клинический институт мозга») составит конкуренцию исполняющей обязанности ректора Ольге Ковтун.

В протоколе сказано, что на данный момент аттестацию прошли двое — Ковтун и Белкин. Третий кандидат Мария Харитонова (главный врач Свердловской областной стоматологической поликлиники) не сможет побороться за пост.

«Аттестовать кандидата на должность руководителя образовательной организации Белкина Андрея» и «Учесть в работе выборной компании университета решение аттестационной комиссии по аттестации Ковтун Ольги на должность руководителя образовательной организации», сообщается в документе.