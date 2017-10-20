Агриппина Шин назначена министром дошкольного образования Узбекистана

Источник: Uzdaily.uz

Собитхон Тургунов назначен Заместителем министра дошкольного образования Узбекистана. До этого он работал первым заместителем министра народного образования.

Напомним, что Министерство дошкольного образования было создано указом Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева «О мерах по коренному совершенствованию управления системой дошкольного образования» от 30 сентября 2017 года.

Министерство поэтапно обеспечит полный охват детей дошкольным образованием за счет создания в стране сети конкурирующих между собой государственных и негосударственных дошкольных учреждений.