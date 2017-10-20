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10:02 (мск), источник: Newslab.ru

Мэр встретился с представителями национальных объединений

Участники встречи обсудили проекты по укреплению межнационального согласия, а также определили планы на будущий год.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Глава Красноярска Эдхам Акбулатов сегодня провел заседание общественного совета по национальным вопросам, сообщили в пресс-службе городской администрации. Участники встречи обсудили проекты по укреплению межнационального согласия, а также определили планы на будущий год.

Общественный совет по национальным вопросам создан в Красноярске в 2014 году. В него вошли представители 17 местных национально-культурных автономий. Одним из знаковых результатов работы совета стало создание в восточной части острова Татышев площадки для общественных инициатив, которая была открыта к проведению XV Федерального Сабантуя.

Появление такого пространства для межнационального диалога, организации творческих встреч, городских событий, реализации совместных инициатив оказалось востребованным, отмечают в мэрии. Так, в течение 2017 года гостями только национальных праздников стали более 20 тысяч красноярцев.

«Я очень благодарен Эдхаму Шукриевичу за поддержку всех национальностей, которые проживают не только в Красноярске, но и во всём регионе. Очень многое сделано и, на мой взгляд, главное — это создание уникальной, многофункциональной площадки на острове Татышев. Она позволила нам масштабно проводить национальные праздники, демонстрировать всю многогранность наших народов. А это — и культура, и национальные виды борьбы, и кухня. Важно, что такая площадка дала нам возможность развиваться, выходить с новыми инициативами. Так, в будущем мы планируем провести фестиваль народных состязаний, а также воплотить в жизнь проект “Мода, музыка, кино”, который познакомит красноярцев с восточной культурой», — рассказал заместитель председателя совет красноярской общественной организации таджикской национально-культурной автономии «Ватан» Хайдарали Алимов.

Продолжая тему новых инициатив, председатель совета местной общественной организации «Кыргызская национально-культурная автономия» Назгуль Батаева отметила, что Красноярск является пилотной площадкой для внедрения значимых проектов по укреплению межнационального согласия.

«Именно в Красноярске с прошлого года мы начали реализовывать проект “Межнациональный центр социокультурной адаптации и интеграции трудовых мигрантов”, который охватывает кыргызскую, узбекскую и таджикскую национально-культурные автономии. Помимо взрослого населения, центр объединяет и детей, и студентов. Расположен он в Ленинском районе, помещение для него нам предоставила администрация города. Наши соотечественники получают абсолютно бесплатные консультации, которые позволяют им уверенно чувствовать себя в городе. Благодаря созданию центра, мы смогли реализовать и такие интересные проекты как “Дети и дворы”, когда ребятишки разных национальностей в очень дружелюбной обстановке наводят порядок во дворе, и всё это сопровождается весёлыми играми. Хочется, чтобы этот проект распространялся и в других районах города», — рассказала Батаева.

Еще одним проектом для Красноярска стал фестиваль межнационального общения «Здравствуй», который объединяет сотни молодых красноярцев. Они делятся своими самобытными традициями, развивает форматы взаимодействия национально-культурных автономий. В этом году фестиваль вышел на новый уровень, это отметили и участники, и зрители. Впервые спортивно-экстремальное шоу «Большие гонки», организованное в рамках фестиваля, состоялось под открытым небом, в Татышев-парке.

«Поддерживать инициативы, которые находят отклик как в студенческой, так и в школьной среде — крайне важно. Одним из положительных опытов в этом направлении стал недавно прошедший XIII Красноярский городской форум “Город и дети”, участниками которого впервые стали школьники. Укреплению межнациональных связей была посвящена работа сразу нескольких площадок в учреждениях культуры города. Форум ещё раз доказал: образовательное пространство Красноярска должно объединять горожан различных культур, традиций и наций», — подчеркнул глава города.

Завершая заседание, мэр Эдхам Акбулатов отметил, что национальная «палитра», атмосфера взаимного уважения — это одно из главных достоинств города и края, которое очень важно сохранить.

«Безусловно, многое зависит от вас — людей, которые являются неотъемлемой частью большой “семьи” инициативных красноярцев. Уверен, с вашей поддержкой в городе будут реализованы новые, уникальные инициативы, нацеленные на сплочённость всех народов», — добавил мэр.

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