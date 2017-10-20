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10:11 (мск), источник: Noi.md

Премьер-министр написал статью для Euronews

Премьер-министр Павел Филип попросил от Европейского Союза перспектив «ясных перспектив европейского будущего Молдовы».

Об этом говорится в статья, которую глава кабмина Молдовы написал для Euronews.

Филип попросил положительных решений для Молдовы, потому что в противном случае «к власти могут прийти про-российские социалисты, которые откажутся от европейской интеграции РМ».

«Мы верим, что наше место — на Западе и наше возвращение в Европу нужно поддерживать и приветствовать на официальном уровне», — отметил Филип.

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Он считает, что такой сигнал Евросоюза накануне саммита «Восточного партнерства» в Брюсселе, способствовал бы росту сторонников евроинтеграции Молдовы и внесению в Конституцию РМ положения о том, что «европейская интеграция является стратегическим курсом развития страны».

«Евросоюз — это символ демократии, верховенства закона, процветания и развития. И наша главная цель — доказать молдавскому обществу, что одно без другого невозможно», — отметил Филип.

Он обратил внимание на то, что РМ многое еще предстоит сделать в рамках Соглашения об ассоциации с Евросоюзом и о зоне свободной торговли, чтобы «развитие и модернизация Молдовы были заметны и ощутимы гражданами страны в их повседневной жизни».

Премьер указал на то, что «у нынешних властей Молдовы есть много идей, как сделать прогресс европейской интеграции необратимым». Он назвал, в частности, сотрудничество в области энергетики, безопасные транспортные связи, снижение тарифов на роуминг, прямые инвестиции, обмен научными сотрудниками.

Павел Филип считает, что «экономический рост Евросоюза в последние годы и политическая стабильность позволяют европейским странам благосклоннее взглянуть на европейские перспективы Молдовы».

Как уже сообщалось, правящая в Демократическая партия и ее лидер Влад Плахотнюк выступили с законодательной инициативой о внесении в Конституцию дополнения о внешнем векторе развития Молдовы, который бы предусматривал ее обязательную интеграцию в Евросоюз. Партия социалистов и ее неформальный лидер, президент Игорь Додон подвергли критике это предложение и заявили о намерении блокировать ее.

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