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11:24 (мск), источник: АиФ Красноярск

Депутаты Красноярского края подписали резолюцию в поддержку дольщиков

Из бюджета планируют выделить 6 миллиардов рублей.

Источник: Reuters

Депутаты Заксобрания Красноярского края приняли резолюцию по проблемам обманутых дольщиков.

На прошедшей сессии парламентарии утвердили резолюцию публичных слушаний, которые проходили в июле 2017 года. В документе подробно описана ситуация, сложившаяся на рынке долевого строительства и механизмы решения проблем людей, которые не могут получить свои квартиры.

Депутаты предлагают утвердить «дорожную карту», согласно которой будут достраиваться дома с поддержкой новых добросовестных подрядчиков и финансовой поддержкой бюджета края. Всего обманутым дольщикам хотят выделить 6 миллиардов рублей. Откуда конкретно будут брать средства, пока не известно.

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