Депутаты Красноярского края подписали резолюцию в поддержку дольщиков

На прошедшей сессии парламентарии утвердили резолюцию публичных слушаний, которые проходили в июле 2017 года. В документе подробно описана ситуация, сложившаяся на рынке долевого строительства и механизмы решения проблем людей, которые не могут получить свои квартиры.