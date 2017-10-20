Депутаты Красноярского края подписали резолюцию в поддержку дольщиков
Из бюджета планируют выделить 6 миллиардов рублей.
Из бюджета планируют выделить 6 миллиардов рублей.
Депутаты Заксобрания Красноярского края приняли резолюцию по проблемам обманутых дольщиков.
На прошедшей сессии парламентарии утвердили резолюцию публичных слушаний, которые проходили в июле 2017 года. В документе подробно описана ситуация, сложившаяся на рынке долевого строительства и механизмы решения проблем людей, которые не могут получить свои квартиры.
Депутаты предлагают утвердить «дорожную карту», согласно которой будут достраиваться дома с поддержкой новых добросовестных подрядчиков и финансовой поддержкой бюджета края. Всего обманутым дольщикам хотят выделить 6 миллиардов рублей. Откуда конкретно будут брать средства, пока не известно.