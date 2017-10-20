Бард Новиков о выдвижении Собчак: напалм для горящего за Отчизну собчачьего сердца

«Третий день донимают с просьбами дать комментарий по поводу выдвижения Собчак кандидатом в президенты. Ну что тут скажешь? Гремучая смесь из преждевременно обрушившегося старческого слабоумия и комплекса полноценности дает иногда диковинные результаты. Напалм для горящего за Отчизну собчачьего сердца», — отметил бард.

Напомним, Ксения Собчак будет участвовать в выборах президента России в марте 2018 года. По ее словам, несмотря на попытки чиновников ее скомпрометировать и нападки части либералов, выдвижение на пост главы государства может и должно стать полезным для общества.