Бард Новиков о выдвижении Собчак: напалм для горящего за Отчизну собчачьего сердца
Худрук свердловского Театра эстрады Александр Новиков прокомментировал выдвижение Ксении Собчак на президентских выборах.
Худрук свердловского Театра эстрады Александр Новиков прокомментировал выдвижение Ксении Собчак на президентских выборах.
«Третий день донимают с просьбами дать комментарий по поводу выдвижения Собчак кандидатом в президенты. Ну что тут скажешь? Гремучая смесь из преждевременно обрушившегося старческого слабоумия и комплекса полноценности дает иногда диковинные результаты. Напалм для горящего за Отчизну собчачьего сердца», — отметил бард.
Напомним, Ксения Собчак будет участвовать в выборах президента России в марте 2018 года. По ее словам, несмотря на попытки чиновников ее скомпрометировать и нападки части либералов, выдвижение на пост главы государства может и должно стать полезным для общества.
Собчак пообещала озвучивать претензии к существующей системе, транслировать послания и левых, и правых. На данный момент основным претендентом на пост президента по традиции считается Владимир Путин. При этом сам он об участии в кампании пока официально не заявлял.