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10:26 (мск), источник: ЕАН

Бард Новиков о выдвижении Собчак: напалм для горящего за Отчизну собчачьего сердца

Худрук свердловского Театра эстрады Александр Новиков прокомментировал выдвижение Ксении Собчак на президентских выборах.

«Третий день донимают с просьбами дать комментарий по поводу выдвижения Собчак кандидатом в президенты. Ну что тут скажешь? Гремучая смесь из преждевременно обрушившегося старческого слабоумия и комплекса полноценности дает иногда диковинные результаты. Напалм для горящего за Отчизну собчачьего сердца», — отметил бард.

Напомним, Ксения Собчак будет участвовать в выборах президента России в марте 2018 года. По ее словам, несмотря на попытки чиновников ее скомпрометировать и нападки части либералов, выдвижение на пост главы государства может и должно стать полезным для общества.

Собчак пообещала озвучивать претензии к существующей системе, транслировать послания и левых, и правых. На данный момент основным претендентом на пост президента по традиции считается Владимир Путин. При этом сам он об участии в кампании пока официально не заявлял.

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