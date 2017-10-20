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10:34 (мск), источник: Коммерсантъ

Депутаты гордумы Перми поддержали реновацию набережной Камы

Губернатор Пермского края Максим Решетников представил депутатам Пермской городской Думы (ПГД) проект реновации территории бывшего завода имени Шпагина (ОАО «Пермский мотовозоремонтный завод «Ремпутьмаш») и набережной от порта до университета.

Речь идет о масштабном проекте создания нового комфортного городского пространства вдоль набережной Камы к 300-летию Перми. Территория под заводом «Ремпутьмаш» может стать одним из участков нового культурно-исторического центра краевой столицы.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, депутаты отметили, что у города действительно есть потребность в культурном общественном пространстве. «У нас в городе остро стоит вопрос нехватки культурных общественных пространств. В центре расположено большое промышленное предприятие, которое не загружено. Собственники говорят, что для них было бы оптимально освободить эту площадку и перенести производство из центра города», — прокомментировал депутат гордумы Арсен Болквадзе.

По мнению депутата ПГД Сергея Ильина, реализация представленного проекта даст городу второе дыхание: «Это амбициозный проект. Мы убедились, что решение правильное, потому что город получит в общественное пользование более 10 гектаров в центре города. Помимо земли здесь размещаются пять зданий, часть из них — исторические памятники. Я считаю, что размещение на этой площадке «культурного кластера» даст второе дыхание краевой столице».

21 сентября на заседании Законодательного Собрания Пермского края единогласно были приняты поправки в бюджет, предусматривающие возможность приобретения площадки ОАО «Пермский мотовозоремонтный завод «Ремпутьмаш» у ОАО «РЖД». Сумма поправки — 445 млн руб. Сделка будет проведена поэтапно: в этом году край должен перевести железнодорожникам 222,5 млн руб. и получить объект в собственность. Оставшуюся часть будет выплачена в 2019 году, временной промежуток будет использован для предпроектных работ.

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