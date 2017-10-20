Депутаты гордумы Перми поддержали реновацию набережной Камы

Речь идет о масштабном проекте создания нового комфортного городского пространства вдоль набережной Камы к 300-летию Перми. Территория под заводом «Ремпутьмаш» может стать одним из участков нового культурно-исторического центра краевой столицы.



Как сообщает пресс-служба краевого правительства, депутаты отметили, что у города действительно есть потребность в культурном общественном пространстве. «У нас в городе остро стоит вопрос нехватки культурных общественных пространств. В центре расположено большое промышленное предприятие, которое не загружено. Собственники говорят, что для них было бы оптимально освободить эту площадку и перенести производство из центра города», — прокомментировал депутат гордумы Арсен Болквадзе.



По мнению депутата ПГД Сергея Ильина, реализация представленного проекта даст городу второе дыхание: «Это амбициозный проект. Мы убедились, что решение правильное, потому что город получит в общественное пользование более 10 гектаров в центре города. Помимо земли здесь размещаются пять зданий, часть из них — исторические памятники. Я считаю, что размещение на этой площадке «культурного кластера» даст второе дыхание краевой столице».



21 сентября на заседании Законодательного Собрания Пермского края единогласно были приняты поправки в бюджет, предусматривающие возможность приобретения площадки ОАО «Пермский мотовозоремонтный завод «Ремпутьмаш» у ОАО «РЖД». Сумма поправки — 445 млн руб. Сделка будет проведена поэтапно: в этом году край должен перевести железнодорожникам 222,5 млн руб. и получить объект в собственность. Оставшуюся часть будет выплачена в 2019 году, временной промежуток будет использован для предпроектных работ.