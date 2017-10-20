Анвар Каримов назначен заместителем Министра финансов
Ранее Анвар Каримов работал начальником Главного финансового управления хокимията Сырдарьинской области.
Ранее Анвар Каримов работал начальником Главного финансового управления хокимията Сырдарьинской области.
Постановлением Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Каримов Анвар Расулович назначен заместителем Министра финансов.
Анвар Каримов будет курировать вопросы налоговой и
До назначения на данную должность Анвар Каримов работал начальником Главного финансового управления хокимията Сырдарьинской области.