Анвар Каримов назначен заместителем Министра финансов

Анвар Каримов будет курировать вопросы налоговой и таможенно-тарифной политики, методологии бухгалтерского учета и аудита, ценообразования и координации возврата суммы превышения по НДС, финансов агропромышленного комплекса и деятельности Государственной инспекции по страховому надзору.