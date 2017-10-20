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10:47 (мск), источник: UzReport.news

Анвар Каримов назначен заместителем Министра финансов

Ранее Анвар Каримов работал начальником Главного финансового управления хокимията Сырдарьинской области.

Источник: UzReport.news

Постановлением Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Каримов Анвар Расулович назначен заместителем Министра финансов.

Анвар Каримов будет курировать вопросы налоговой и таможенно-тарифной политики, методологии бухгалтерского учета и аудита, ценообразования и координации возврата суммы превышения по НДС, финансов агропромышленного комплекса и деятельности Государственной инспекции по страховому надзору.

До назначения на данную должность Анвар Каримов работал начальником Главного финансового управления хокимията Сырдарьинской области.

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